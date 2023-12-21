影／國安局人員從賴清德老家撤哨 派三輛卡車搬出這些東西

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：萬里老家遭到藍白政治攻擊，他願意把房子交付公益信託，將優先作為礦工生活紀念館。
在萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守萬里人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品，包括脫水機、烘乾機及冰箱等，最後拆除門口崗哨並且搬上卡車離開租賃處。
quickseek民調中心今天公布總統選情最新民調，賴蕭配以32.5%微幅領先，侯康配與柯盈配支持度，則呈現膠著狀態。
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民進黨總統候選人賴清德表示，願意把萬里老家做公益信託，作為礦工生活紀念館使用。會計師表示，即使賴清德想把不動產做公益信託...
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