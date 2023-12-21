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影／國安局人員從賴清德老家撤哨 派三輛卡車搬出這些東西

攝影中心／ 記者許正宏／新北即時報導
民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品，拆除門口崗哨搬離租賃處。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品，拆除門口崗哨搬離租賃處。記者許正宏／攝影

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：萬里老家遭到藍白政治攻擊，他願意把房子交付公益信託，將優先作為礦工生活紀念館。

在萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守萬里人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品，包括脫水機、烘乾機及冰箱等，最後拆除門口崗哨並且搬上卡車離開租賃處。

民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守萬里人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守萬里人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品，拆除門口崗哨搬離租賃處。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品，拆除門口崗哨搬離租賃處。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守萬里人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守萬里人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品，拆除門口崗哨搬離租賃處。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議持續延燒，昨天他在政見發表會表示：把房子交付公益信託作為礦工生活紀念館。萬里老家宣布交付公益信託後，今天下午國安局駐守人員開始撤哨，並派出三輛3.5頓卡車搬運各式人員生活用品，拆除門口崗哨搬離租賃處。記者許正宏／攝影

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