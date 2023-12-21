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真的要挖了！柯文哲持分農地恢復農用 進場施工時間曝光

真的要挖了！柯文哲持分農地恢復農用 進場施工時間曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲被爆出名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上遭質疑農地非農用，將於明天進場整地。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲被爆出名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上遭質疑農地非農用，將於明天進場整地。記者張裕珍／攝影

民進黨總統候選人柯文哲近日被爆持分竹市的農地違規出租作停車場，柯文哲19日晚間霸氣稱「明天就會刨除水泥」，並反問對手賴清德「賴皮寮怎麼辦？」但昨天與今天都不見進場拆除，引起藍綠批評。民眾黨剛發出最新通知，將於明早9點進場開挖。

被爆出違規使用爭議的農地位於新竹市水利路61號，為新竹市隆恩段農牧用地，坪數約700坪，距離國道1號與公道五路都不遠。柯文哲與其他5名地主共同持有，柯持分範圍為24分之5，因農地被發現鋪設大片瀝青並停放多輛遊覽車，遭疑農地非農用。

向來主攻賴清德萬里老家違建爭議的柯文哲，面對自己持有的農地也被爆違規使用，19日晚上親上火線回應，表示已請人開走停放的遊覽車，並將盡速恢復農地使用。連日來派員會勘，確認要拆除瀝青的面積與範圍，以及後續棄土等合法申請作業等。

協助柯文哲農地恢復農用作業的民眾黨新竹黨部主委李國璋今天下午發出通知，表示明天（22日）早上九點將於水利路61號進場開挖。他也提醒整地期間，屆時將有大型機具進出，請民眾多加注意公共安全，若造成困擾敬請見諒。

新竹市政府指出，市府產發處人員昨天已到場勘查查報，有關針對農地未作農業使用部分，將發文限期30日內改正恢復作農業使用，若屆期未改善則依區域計畫法規定開罰，可罰6萬元到30萬元。

由於該處農地未作農業使用，新竹市稅務局也說明，稅務局皆有依規定對地主發税單課徵地價稅，個人收取租金部分，應於辦理年度綜所稅結算申報時申報租賃所得。所得人應向戶籍所在國稅局申報；承租公司，依規定給付租金時，應辦理扣繳申報。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 農地

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