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賴柯應對違建態度大不同 郭正亮曝「1450這舉動」害了他

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德（左）、柯文哲（右）面對違建爭議，處理方式大相逕庭。記者胡經周／攝影
賴清德（左）、柯文哲（右）面對違建爭議，處理方式大相逕庭。記者胡經周／攝影

2024總統大選距今還有23天，民進黨總統候選人賴清德的萬里老家陷入違建爭議，被網友譏稱「賴皮寮」，導致民調下滑，成為藍白陣營攻擊焦點。而民眾黨總統候選人柯文哲近日也被爆家中農地違規出租，他回應稱20日就會打掉。對此，前立委郭正亮直言，「賴清德到現在還不認為那個是事實，死不認錯，到現在沒有任何的處置，有些1450就要向賴清德效忠，這是害了他」。

賴清德的萬里老家違建爭議持續延燒，民進黨日前稱此處房產為賴親戚所有，不過遭外界踢爆，其實是屬於賴清德旅美的兒子。賴清德20日於總統政見發表會上表示，願將萬里老家交付公益信託，作為「礦工生活紀念館」，引發網路熱議。《美麗島電子報》董事長吳子嘉就分析，賴的民調近日下滑，與「賴皮寮」違建有關，並直言已成為無法被阻擋討論的笑話。

另外，財經專家徐嶔煌爆料，柯文哲名下持分的新竹市隆恩段農牧用地，違規出租作停車場。柯文哲笑稱「本人不會賴皮」，該怎麼處理就怎麼處理，並解釋都是自己父母在處理，會請遊覽車撤離，更預告20日會打掉停車場。

對比賴清德、柯文哲危機處理方式，郭正亮20日於網路節目《新聞大白話》表示，「1450來圍攻柯，反而會暴露賴清德危機處理的零分」，他指出柯文哲第一時間就承認事實並認錯，還立即善後要拆除違建，「賴清德現在還不認為那個是事實，就是死不認錯，到現在沒有任何處置，這些1450有些人急著向賴清德效忠，其實是害了他」。

郭正亮直言，「柯文哲已經同時作出危機處理3個要件，承認事實、道歉認錯、善後處理，賴清德一個都沒有」，他認為選舉不是比候選人誰的聲音大，而是誰有道理，「柯文哲有錯我同意，可是人家立即改正，你再打他就更對比出賴清德的錯誤，不適合選總統，就是這樣」。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 郭正亮

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