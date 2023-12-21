選戰倒數20天 親民黨提出兩岸關係新解方

2024不分區立委選戰進入倒數階段，各政黨均提出各自政策主張吸引選民目光。親民黨主席宋楚瑜提出「建構兩岸和平穩定關係的三個呼籲」，第一、他呼籲2024年大選結束、新當選總統520就職之前，能舉辦「台灣共識會議」，朝野各政黨坐下來，共同凝聚「臺灣共識」。同時呼籲應宣布臺灣海峽為「和平緩衝區」，兩岸軍機與軍艦互不穿越海峽中線，同時世界各國的軍艦、軍機亦應避免通行台海，以免引發緊張、禍及台灣。最後，他呼籲在「四不」前提下，兩岸應「擱置爭議、追求雙贏」，共同建構建設性的對話機制。

兩岸問題是無法迴避的議題

宋楚瑜提到，兩岸議題對中華民國的生存發展至關重要，很多人碰到他都不斷在問，兩岸該往何處去？兩岸互動關係又該如何解套？面對接踵而來包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）可能停擺、農漁產品恐將無法銷往大陸等問題，基於對於臺灣民眾的責任、更因為熱愛臺灣這塊土地，他這位老師傅及他所帶領的親民黨，始終肩負著責任及使命，希望能夠來幫人民解決問題。他說，「我們這些肩負臺灣人民希望的政治從業者，總要為臺灣所有人民安全之所繫做出努力。」

召開會議凝聚「台灣共識」

關於舉辦「台灣共識會議」，宋楚瑜說，兩岸關係的和平穩定是臺灣2360萬人民一致地期盼，不應該任由哪一個政黨當選就將該政黨對兩岸關係的片面主張強加凌駕於所有臺灣人民之上。一次談不成沒關係，兩次、三次……，最重要的關鍵就是應該先整合好台灣朝野政黨之間的共識，共同凝聚「臺灣共識」，才能共同面對後續與大陸的談判。時間點方面，他也建議最好的時間點就是大選結束、新當選總統520就職之前。

台灣沒有事，請不要來惹事

針對「台海和平緩衝區」的呼籲，宋楚瑜強調，臺灣海峽平均寬度180公里，我們歡迎所有國際民用商用的船舶及航空器無害通過，自由通行。但為了避免軍事上的擦槍走火，台灣海峽這片百來公里寬度的海域、空域，其實根本不需要哪個國家的軍機、軍艦來巡弋，也不需要打著自由航行、無害通過的軍艦、軍機來通行。太平洋的海、空域足夠空廣，再大的軍艦、再多的軍機都容得下自由通行。另方面，兩岸政府為共同維護和平穩定的兩岸關係，也需要自我克制，展現善意，兩岸各自的軍機與軍艦應互不穿越海峽中線。如此，則可讓臺灣海峽這片海域、空域能夠真正地和平永固，免除軍事衝突的風險，避免戰爭的潛在威脅。宋楚瑜用一句話來做比喻，就是「台灣沒有事，請不要來惹事」。

「四不」前提下建構兩岸建設性對話機制

宋楚瑜主席提到，不論是臺灣朝野政黨間或是兩岸政府之間，對於彼此國家定位與認知，尚存在或多或少的差異，但正因為彼此認知仍有差異，才更需要敞開心胸進行磋商。兩岸過去七十餘年來因國共內戰造成實質上的分離，難道今日還要以戰爭的手段來解決歧異？

過去以來，兩岸一直陷入「九二共識」到底有無「各表」的泥沼裡而爭議不休，但民進黨政府不可否認，在2000年及2005年，時任總統的陳水扁先生曾兩度公開向世人保證，他任期內不搞台獨、不更改國號、不推動兩國論入憲及不推動統獨公投。既然兩岸在「九二共識」上暫無共識，至少在前述「四不」前提下，兩岸可以努力先恢復海基、海協的對話機制，磋商急切需要解決的實質問題，諸如農漁產品銷往大陸解禁、兩岸觀光旅遊恢復開放以及兩岸貿易壁壘調查……等。

親民黨也具體建議：在不涉及「政治性協商」的前提下，對談的地點可選在金門和廈門輪流進行，展現兩岸有能力解決好自己的問題；而如果對話內容涉及超出海基、海協兩會被授權的範圍，則可考慮由更高層級的政府官員加入對談，兩岸共同以協商解決分歧，為兩岸及全世界營造和

平化解歧見的典範，更可逐步實現「以通促融、以惠促融、以情促融」兩岸一家親自然融合的目標。

四個心化解兩岸僵局

除三個呼籲外，宋楚瑜主席也談到對處理兩岸關係要有四個「心」：第一、兩岸彼此要有同理心：人同此心，心同此理；制度不同，價值不同所造成的距離，要多理解，就能化解；第二、兩岸彼此不要有排斥心：不要有預設立場，先入為主，多接觸、多了解，就能減少誤會與對立；第三、兩岸彼此要有耐心：強扭的瓜是不會甜的，循序漸進，船到橋頭自然直，等待通常是值得的，時間是解決問題的良藥。第四、兩岸彼此要有決心：兩岸領導人要有決心為兩岸和平找尋出路，不輕言動武，破壞台海和平；臺灣能從威權走向民主，很重要的一個起步是蔣經國先生權力的自我節制，反對黨（民進黨）成立以來從未抓過一個人，他說：「抓人不能解決問題」；同時他願意以家長的權力結束家長式的威權統治；為了兩岸的未來，兩岸領導人或許也該為十幾億萬同胞發揮智慧，以避厄解難。

親民黨目標重返國會 致力兩岸恢復對話

最後，宋楚瑜主席強調， 讓親民黨重返國會，其理由就是希望能夠持續在國會裡、在政壇上倡議兩岸和平，我們在此提出務實可行的兩岸論述，就是期盼能為臺海和平找出一條出路。若大家認同楚瑜及親民黨在兩岸問題的三個呼籲，懇請您把政黨票投給親民黨，使得親民黨所推薦的專業優秀立委，能夠進入立法院為臺灣人民的安全與幸福把關，為兩岸恢復對話而努力。

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