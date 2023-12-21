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萬里老家設崗哨「於法說不通」 郭正亮：賴清德應自己請保鑣

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老家，國安單位在旁設有崗哨，轄區警方也會巡邏簽到情形。記者許正宏／攝影
圖為民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老家，國安單位在旁設有崗哨，轄區警方也會巡邏簽到情形。記者許正宏／攝影

民進黨總統候選人賴清德昨（20）日晚間參加2024總統大選首場電視政見發表會表示，他會將萬里老家未來交付公益信託，希望藉此方式將房子作為礦工生活紀念館，感謝那一代的礦工對台灣經濟做出貢獻。前立委郭正亮昨日也在節目中評論賴清德老家爭議問題，認為賴清德在老家設立崗哨，於法理來講「說不通」。

前立委郭正亮昨日在政論節目《綠也掀桌》中再度談到賴清德老家爭議的殺傷力。他表示依法如果是副總統的住所、居所或行進中場所，就會安排一些維安，可以理解，「但住所或居所必須是賴清德的名字，問題是萬里老家是兒子的名字，而且兒子也沒有住在那裡，這一點怎麼說都說不通，後來有人幫他說，他常去，頻率很高，所以維安單位就在附近設崗哨，但這也說不通」。

郭正亮解釋，或許賴清德老家設崗哨的主要原因是「避免被破壞」，因為老家爭議在半年前就已傳開，許多旅客將此地視為「觀光景點」，但「設崗哨不是為了掃地！怎麼可以幫忙掃地，這真的太過了；應該是為了協助維護秩序，你怎麼知道會不會有人去丟石頭？」

郭正亮說，賴清德視萬里老家為「個人場所」，只會邀最好的朋友前往。但若覺得兒子的房子安全秩序有問題，「應該自己請保鑣，你怎麼可以用公帑呢？」郭正亮並指賴清德面對老家爭議，在第一時間內3點危機處理都沒有做，包括說出事實、不對的地方要認錯道歉，及最後的善後。

針對賴清德老家設崗哨一事，賴清德競選總部發言人郭雅慧則回應表示，包括總統、副總統候選人在內，所有特勤維安對象依照特種勤務規範，候選人及總部尊重國安單位依法專業辦理。針對特勤人員在賴清德老家打掃一事，國安局則回應，當日賴清德將返抵寓所，先遣同仁針對周邊環境實施安全檢查後，協助該寓所工人移除清潔工具。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 老家 郭正亮 選情評論 政見發表會

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