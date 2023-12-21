首場政見會／居住正義 侯賴柯聚焦社宅 搶年輕票
搶攻青年選票，藍綠白三位總統候選人昨都在首場政見會對年輕人喊話。國民黨侯友宜表示，賴清德在台南市長任內社宅興建零戶，「年輕人不欠民進黨，欠的是公平正義和真心」，他要給年輕人希望和機會。民眾黨柯文哲批評藍綠候選人亂開支票、圖利建商，承諾會大力蓋社宅、補助租金，落實居住人權。民進黨賴清德則強調會多興建社宅。
侯友宜說，蔡英文總統曾說年輕人的未來是政府的責任，但現在年輕人月薪不到三萬元，如何買屋？蔡英文說廿萬社會住宅也跳票了，賴清德在台南市長蓋了幾戶社宅？「抱歉，零戶。」如今開一堆支票，說八年一百萬戶，要年輕人怎麼相信？
侯友宜表示，當選總統後要讓年輕人有個希望和機會，他已推出包含「青年五好康」、「五五五方案」等政見，也會推動十八歲公民權、安排年輕人到政院當實習生、召開青年國是會議。
柯文哲表示，北市房價所得比已十六倍，「要十六年不吃不喝才買得起房」，年輕人買房後，月薪百分之四十二繳房貸，買不起房子很可憐，買到房子更可憐，因為一輩子都在繳房貸、變成屋奴。「誰欺騙了年輕人？誰讓年輕人如此無助？」
賴清德稱要讓青年買房的貸款年限從卅年變成四十年，為了解決年輕人居住問題，將強力推動社會住宅，並對侯友宜說，「侯市長，你的侯康貸一推出後，社會普遍認為不可行，不如多興建社會住宅」。
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