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首場政見會／綠電交鋒 侯酸綠發財 賴批核能主張
首場總統候選人電視政見發表會，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲齊批民進黨執政什麼都缺，缺電、缺工、缺人才，侯質疑「綠能發電，綠營發財」，並主張核一、核二、核三延役並研究重啟核四。民進黨賴清德反批侯曾反對核一、核二延役，現在又要重啟核四。侯在政見會後強調，賴在政見會說了假消息，「我從來沒有反對過核能」。
侯友宜說，他的能源政見主張以綠永續、以核減煤、邁向無煤、以氣承轉、節能優先，二○三○減碳台灣、二○三五低碳台灣、二○四○無煤台灣、二○五○淨零台灣。他質疑，台獨與非核家園是民進黨兩大神主牌，民進黨的能源政策與世界淨零碳排背道而馳，這七年多來大跳電四次，有人評估二○二五年還會大跳電，賴清德的非核家園到了選舉又變成核能已停機組在緊急狀況可以拿來備用、未來新技術可處理核廢料就可用核能，賴是否要擁抱核能應說清楚，不要騙票。
賴清德說，每個黨派都有好有壞，不該一竿子打翻一船人，如果侯要點名批判任何一個組織，應該要有具體的事實，侯談能源政策應要先回答為什麼當市長時反對核一核二延役，要選總統才提延役、重啟，跟大家說明清楚。
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