首場政見會／反腐打貪 侯柯齊攻 賴嗆請鬼拿藥單

藍綠白總統候選人昨在首場總統政見會交鋒，國民黨侯友宜批民進黨執政新威權、弊案不斷，綠色執政貪腐無能，一黨專制獨裁惡霸，民進黨新潮流系「吃銅吃鐵吃國家」；民眾黨柯文哲則猛攻特別預算，轟民進黨執政八年「權力使人腐化」。民進黨賴清德反批要侯柯來反貪腐是「請鬼拿藥單」。

侯友宜說，民進黨執政七年多，台南八八槍擊案、光電弊案…扯出許多綠能光電利益。前立委賴勁麟當雲豹能源集團董座，被爆出後馬上辭職是做賊心虛；民進黨口湖鄉長收賄四百萬、賴的子弟兵在台南任職時接受業者性招待也牽涉光電業，「光電真是賺翻了」。

賴清德反批國民黨過去的黑金貪腐紀錄族繁不及備載，侯友宜在副市長和市長任內，市府被起訴及被偵辦人數高達一四○人，治安滿意度也都是後段班，「這種包袱、這種成績，你怎麼反貪腐，怎麼拚治安？」他還批柯文哲，「你市長任內依貪汙罪起訴的市府員工一○八人，比郝龍斌時代的一○二人還要多，還自我吹捧比別人清廉」。

侯友宜強調，賴清德公布被貪汙起訴的那些人，「有九成是我辦的，我都辦自己人」，他打擊犯罪不手軟。

柯文哲猛攻蔡政府財政，質疑特別預算超過二點四兆，難道借的錢不用還？防疫特別預算八四○○億，為何疫苗還要別人送？他非常懷疑錢用去哪？

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