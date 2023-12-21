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農地非農用…柯媽氣呼呼 「被欺負到底」

聯合報／ 記者林縉明張裕珍／連線報導
民眾黨總統候選人柯文哲被爆名下持分的特定農業區農牧用地收租當停車場，遊覽車昨天已全數撤場，柯文哲也委由地方黨部在農地拉封鎖線，並張貼即將整地的公告。圖／民眾黨新竹黨部主委李國璋提供
民眾黨總統候選人柯文哲被爆名下持分的特定農業區農牧用地收租當停車場，遊覽車昨天已全數撤場，柯文哲也委由地方黨部在農地拉封鎖線，並張貼即將整地的公告。圖／民眾黨新竹黨部主委李國璋提供

民眾黨總統候選人柯文哲被爆出名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上，鋪設水泥並停放多輛遊覽車，遭質疑農地非農用。柯文哲競選總幹事黃珊珊昨天表示，昨天已經請相關單位到現場地鑑，該怎麼做就怎麼做，不會造成任何工安議題。「柯媽」何瑞英則抱怨柯家人被苛刻、刻薄對待，一直被罵。

柯文哲近期猛打民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建案，卻被爆出名下持分的一塊新竹農牧用地，鋪設水泥作為停車場使用。柯文哲前晚坦言，該塊地確實違規使用，已經請其他地主通知遊覽車業者把車移走，並聯繫怪手業，盡速刨除水泥，回歸農地使用。

民眾黨不分區立委候選人黃國昌則說，法律之前人人平等，柯文哲擁有持分土地出現違規使用，依法該怎麼辦就怎麼辦，相信柯文哲是一個劍及履及、說到做到的人，絕對不會「賴著不拆」。

這塊農地周邊昨下午已拉起封鎖線，公告將刨除柏油、整地，新竹市政府也認定違規屬實，限期卅天內改善，否則將開罰。承租的遊覽車業者林姓經理說，既然地主有要求車子移走，就快速處理，不要造成地主困擾。

柯媽何瑞英昨接受本報電訪時氣呼呼地說，柯文哲參選之後一直被罵，連自己住了卅多年的家也有問題，對柯文哲更是苛刻，「沒處理就要給他死，把我們欺負到底」，強調他們家人都規規矩矩，卻一直都被欺負，令人生氣。

何瑞英說，購買農地是好幾年前的事，是五位醫師一起合買，大家都是好人。她還強調是遊覽車業者來詢問是否可租用停車，並非地主們主動打廣告。

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