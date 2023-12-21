聽新聞
test
0:00 / 0:00

專家觀選／孫明德：減碳、貿易、貧富 新總統要提3對策

聯合報／ 孫明德

台經院景氣預測中心主任孫明德。圖／孫明德提供
台經院景氣預測中心主任孫明德。圖／孫明德提供
我發現這次總統大選雖各組候選人都有提經濟政見，但討論度不如往年，民間反應並不熱絡，即使最近三讀通過最低工資法，對勞資都有一定的影響，但也沒有和大選的政見連結，感覺此次大選的經濟論述不如以往。

我猜原因可能是焦點都在政黨合作議題，不覺得經濟是問題。因為這幾年經濟發展雖然被疫情干擾，但前幾年製造業很好，今年則是出口不好，但服務業表現佳，無論是觀光、零售、餐廳業業績都很好，高鐵、機場也都客滿，因此大家雖然會談製造業景氣，但認為是外部因素如美國通膨、升息及中國大陸經濟不好所拖累，並沒有將大選問題聚焦在經濟議題。

面對全球新的經濟競爭態勢，我建議台灣未來領導人要注意三大面向。

首先全球氣候高峰會ＣＯＰ28才剛結束，提出將逐漸脫離化石燃料決議，宣示全球對減碳能源政策必須更為推進，未來執政者的四年任期必須提出新的能源政策願景，既能保證足夠電力，又要符合新的減碳潮流，這對未來經濟發展也是重要課題。

第二，貿易大戰從二○一八年開打後，戰況愈演愈烈，明年美國總統選舉若是川普當選，恐怕會更激烈，台灣在美中摩擦紛爭之間，如何取得平衡，目前各陣營都未明確提出貿易目標。所謂「靠山吃山、靠水吃水」，台灣如何在美中摩擦的貿易戰中，既得到美國技術，又能兼顧大陸市場，也很重要，因為台灣經濟固然與美國分不開，但是傳產業仍以大陸為主要市場，新的總統有必要提出在美中之間更為平衡的貿易政策。

第三，目前貧富差距與過去比雖不大，但年輕人普遍認為擴大了，主要是房產漲勢未歇，新的當選人要能提出貧富距縮小方案，如何一方面能提升所得，又不擴大貧富差距，這點不容易做，但是希望新的當選人可以努力朝此願景提出解決方案，讓年輕人看到希望。（台經院景氣預測中心主任孫明德口述，記者陳素玲整理）

2024選舉 2024總統選舉 減碳 最低工資法 疫情

延伸閱讀

「總統不可能有保母的」 賴清德質疑侯友宜變趙少康魁儡

直播／首場總統政見會晚間7點開始 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲

中市推全民植樹 矽品中央公園打造低海拔常綠園區

總統大選前全國掃蕩黑槍賭詐 破獲選舉、亞錦賽賭盤

相關新聞

兩岸政見交鋒…侯批賴雙面台獨 賴指侯柯假和平 柯提「五個互相」

總統大選首場政見發表會昨晚登場，藍綠白三黨候選人針對兩岸政見激烈交鋒。國民黨侯友宜強調「中華民國憲法是兩岸政治上的護國神...

觀察站／首場政見會…侯凌厲 賴反擊 柯拘謹

總統大選首場電視政見發表會昨晚登場，三名候選人各有策略運用。國民黨侯友宜展現自信，批評執政貪腐、更拿出「賴清德高舉台獨萬...

藍批賴每棟房子都有維安 賴辦：依法

民進黨總統候選人賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，傳憲兵廿四小時在該處站崗。國民黨不分區立委候選人謝龍介昨質疑，賴清德台南...

新聞眼／特權與硬拗 讓賴清德的淚水走味

民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里的老家被爆出是違建，但賴清德始終不願主動拆除，賴著不拆被譏諷是「賴皮寮」，賴清德提及...

首場政見會／反腐打貪 侯柯齊攻 賴嗆請鬼拿藥單

藍綠白總統候選人昨在首場總統政見會交鋒，國民黨侯友宜批民進黨執政新威權、弊案不斷，綠色執政貪腐無能，一黨專制獨裁惡霸，民...

首場政見會／綠電交鋒 侯酸綠發財 賴批核能主張

首場總統候選人電視政見發表會，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲齊批民進黨執政什麼都缺，缺電、缺工、缺人才，侯質疑「綠能發電，綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。