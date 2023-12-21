專家觀選／孫明德：減碳、貿易、貧富 新總統要提3對策

台經院景氣預測中心主任孫明德。圖／孫明德提供 我發現這次總統大選雖各組候選人都有提經濟政見，但討論度不如往年，民間反應並不熱絡，即使最近三讀通過最低工資法，對勞資都有一定的影響，但也沒有和大選的政見連結，感覺此次大選的經濟論述不如以往。

我猜原因可能是焦點都在政黨合作議題，不覺得經濟是問題。因為這幾年經濟發展雖然被疫情干擾，但前幾年製造業很好，今年則是出口不好，但服務業表現佳，無論是觀光、零售、餐廳業業績都很好，高鐵、機場也都客滿，因此大家雖然會談製造業景氣，但認為是外部因素如美國通膨、升息及中國大陸經濟不好所拖累，並沒有將大選問題聚焦在經濟議題。

面對全球新的經濟競爭態勢，我建議台灣未來領導人要注意三大面向。

首先全球氣候高峰會ＣＯＰ28才剛結束，提出將逐漸脫離化石燃料決議，宣示全球對減碳能源政策必須更為推進，未來執政者的四年任期必須提出新的能源政策願景，既能保證足夠電力，又要符合新的減碳潮流，這對未來經濟發展也是重要課題。

第二，貿易大戰從二○一八年開打後，戰況愈演愈烈，明年美國總統選舉若是川普當選，恐怕會更激烈，台灣在美中摩擦紛爭之間，如何取得平衡，目前各陣營都未明確提出貿易目標。所謂「靠山吃山、靠水吃水」，台灣如何在美中摩擦的貿易戰中，既得到美國技術，又能兼顧大陸市場，也很重要，因為台灣經濟固然與美國分不開，但是傳產業仍以大陸為主要市場，新的總統有必要提出在美中之間更為平衡的貿易政策。

第三，目前貧富差距與過去比雖不大，但年輕人普遍認為擴大了，主要是房產漲勢未歇，新的當選人要能提出貧富距縮小方案，如何一方面能提升所得，又不擴大貧富差距，這點不容易做，但是希望新的當選人可以努力朝此願景提出解決方案，讓年輕人看到希望。（台經院景氣預測中心主任孫明德口述，記者陳素玲整理）

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