捐出老家交付公益信託 賴清德：政治人物沒有委屈

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德（右）在競選總部總幹事潘孟安（左）陪同下抵達政見會現場。記者胡經周／攝影
民進黨總統候選人賴清德（右）在競選總部總幹事潘孟安（左）陪同下抵達政見會現場。記者胡經周／攝影

民進黨總統候選人賴清德萬里老家陷入爭議，他今天在政見發表會指出，未來將把房子交付公益信託，作為礦工生活紀念館。他在會後受訪時也說，政治人物沒有委屈，他受到攻擊也不會特別抱怨，但我最關心礦區民眾居住權，希望大家一起來幫忙。

賴清德說，他參選總統後，他家的房子造成藍白陣營攻擊，附近居民非常擔心自己的房子被認定成違章建築、被拆除，未來他一定會協助礦區民眾解決問題，未來希望內政部及地方政府，現在全國有32萬公頃的礦區，有成千上萬的礦工住戶，都需要幫忙，大家一起來。

賴清德也說，今天國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲都沒有回答他問的任何一個問題，侯或柯都應該勇於面對，特別是他說把房子交付公益信託，也邀請侯友宜跟柯文哲，把房子跟土地交付公益信託，也沒有回答。

賴清德也說，未來他將把老家交付公益信託，他非常清楚礦工對台灣經濟的貢獻，希望以公益信託把房子作為礦工生活紀念館，感謝那一代礦工對台灣的貢獻，未來會委託律師，處理專業問題。

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