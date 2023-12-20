隔空交火！趙少康聚焦柯文哲、郭台銘 學者揭「選舉策略」：互蹭聲量
國民黨副總統候選人趙少康昨（18）日爆料，指民眾黨總統候選人柯文哲之前去成大演講時，曾因不能直播而發脾氣，隨即遭到主辦單位及柯辦否認。對此，趙少康深夜再發文指出，民眾黨因為同系列座談的直播問題，與主辦單位爭執，是不爭的事實，現在在網路上都還找得到痕跡。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，趙柯雙方互蹭聲量，可以繼續炒話題，維持新聞熱度、網路聲量。他認為，趙少康直球對決的說話方式有機會吸引年輕選票，但勤跑校園演講時間上未必來得及，邀請台北市長蔣萬安擔任競總總幹事效率更高。
趙少康、柯文哲隔空交火 激辯成大演講轉播、內閣制話題
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/12/17～2023/12/18）統計調查，趙少康近兩日探索概念主要分為兩個部分，第一部分是與柯文哲之間的政治攻防，柯文哲表示，趙少康說若當選副總統，1年內內閣制沒推動就辭職，但他認為，當前台灣的環境下修憲困難，不是1年可以完成，因此他質疑，趙少康是覺得一定選不上，所以沒有辭職問題？還是覺得副總統的薪水遠遠少於中廣董事長，即使選上也想要落跑？對此，趙少康回應，講此話是支持柯文哲的內閣制主張，怎講出這種冷嘲熱諷的話，「覺得做人還是要厚道一點」。
此外，對於成大座談會臨時取消，趙少康18日受訪稱校方不准媒體入場也不准直播，「意義就少了很多」。他還爆料柯文哲成大演講因沒轉播「當場發脾氣」，引起網友熱議，「你沒去都知道喔？」、「如果柯在成大爆氣早就被傳出來了」。
趙少康喊話「郭董回來吧」 鈕則勳：為了拉郭加入侯陣營拉抬選情
探索概念第二部分是趙少康喊話「郭董回來吧」，他表示，當初郭台銘連署時就說是為了整合，現在既然沒登記，希望郭台銘能夠回歸國民黨，「我們需要你」。對此，有網友留言表示，「是需要郭董的錢吧」、「最後還是會回去啦」。鈕則勳分析，趙少康為了選舉策略考量，聚焦討論柯文哲跟郭台銘，如果郭能加入侯陣營聲勢會大增，棄保柯可能性更高。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月17日至2023年12月18日。
資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『趙少康』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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