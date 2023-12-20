隔空交火！趙少康聚焦柯文哲、郭台銘 學者揭「選舉策略」：互蹭聲量

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
國民黨副總統候選人趙少康。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
國民黨副總統候選人趙少康。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

國民黨副總統候選人趙少康昨（18）日爆料，指民眾黨總統候選人柯文哲之前去成大演講時，曾因不能直播而發脾氣，隨即遭到主辦單位及柯辦否認。對此，趙少康深夜再發文指出，民眾黨因為同系列座談的直播問題，與主辦單位爭執，是不爭的事實，現在在網路上都還找得到痕跡。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，趙柯雙方互蹭聲量，可以繼續炒話題，維持新聞熱度、網路聲量。他認為，趙少康直球對決的說話方式有機會吸引年輕選票，但勤跑校園演講時間上未必來得及，邀請台北市長蔣萬安擔任競總總幹事效率更高。

趙少康、柯文哲隔空交火　激辯成大演講轉播、內閣制話題

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/12/17～2023/12/18）統計調查，趙少康近兩日探索概念主要分為兩個部分，第一部分是與柯文哲之間的政治攻防，柯文哲表示，趙少康說若當選副總統，1年內內閣制沒推動就辭職，但他認為，當前台灣的環境下修憲困難，不是1年可以完成，因此他質疑，趙少康是覺得一定選不上，所以沒有辭職問題？還是覺得副總統的薪水遠遠少於中廣董事長，即使選上也想要落跑？對此，趙少康回應，講此話是支持柯文哲的內閣制主張，怎講出這種冷嘲熱諷的話，「覺得做人還是要厚道一點」。

此外，對於成大座談會臨時取消，趙少康18日受訪稱校方不准媒體入場也不准直播，「意義就少了很多」。他還爆料柯文哲成大演講因沒轉播「當場發脾氣」，引起網友熱議，「你沒去都知道喔？」、「如果柯在成大爆氣早就被傳出來了」。

趙少康喊話「郭董回來吧」　鈕則勳：為了拉郭加入侯陣營拉抬選情

探索概念第二部分是趙少康喊話「郭董回來吧」，他表示，當初郭台銘連署時就說是為了整合，現在既然沒登記，希望郭台銘能夠回歸國民黨，「我們需要你」。對此，有網友留言表示，「是需要郭董的錢吧」、「最後還是會回去啦」。鈕則勳分析，趙少康為了選舉策略考量，聚焦討論柯文哲跟郭台銘，如果郭能加入侯陣營聲勢會大增，棄保柯可能性更高。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月17日至2023年12月18日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『趙少康』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

延伸閱讀

2024選戰溫度計／柯文哲「同框愛莉莎莎」好感度衝第一！最新總統當選率揭曉

2024選戰溫度計／藍綠白誰拿下國會多數？選前30天立委席次總預測

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 柯文哲 郭台銘

延伸閱讀

當面拜託韓國瑜 趙少康：韓粉統統歸隊不可能「儘量吧！」

趙少康談AI：新加坡都比台灣強 民進黨政府要好好檢討

印度、新加坡都贏台 趙少康談AI：用半導體基礎發展下個「護島神山」

遭指丟爛泥「沒對成大生道歉」 趙少康：隨便陳智菡講、尊重民眾黨

相關新聞

評首場總統政見會表現 學者：這2位最讓人「意外」

2024總統大選首場政見發表會今晚登場。世新大學傳播博士學程教授游梓翔受訪時認為，國民黨總統候選人侯友宜表現出人意料地好...

網紅爆萬里特勤租用賴清德兄宅 挨酸「賴皮寮一魚幾吃」

有關民進黨總統候選人賴清德的老家違建爭議，媒體人黃揚明今天在臉書表示，根據國安局2020年8月決標的「新北市萬里區警衛據...

首場總統政見會落幕！批賴清德講兩條假訊息 侯友宜反提兩質疑

首場總統電視政見發表會落幕，國民黨總統候選人侯友宜在政見會後向媒體提出，民進黨總統候選人賴清德在今天政見會發布兩條假訊息...

喊話柯侯「我們三人選總統都是台獨」 賴清德：難不成在選特首？

民進黨總統候選人賴清德今天在政見發表會質疑民眾黨總統候選人柯文哲，怎麼會去跟國民黨簽六點協議，背後有沒有受到威脅利誘？「...

不跟進賴清德把違規農地捐公益信託 柯文哲：會把水泥挖起來

首場總統電視政見發表會今天晚上舉行，針對藍綠候選人激烈交鋒，民眾黨總統候選人柯文哲選擇三輪時間都在談政見，柯文哲會後受訪...

政見會談違建爭議 賴清德：老家交公益信託 作為礦工生活紀念館

民進黨總統候選人賴清德今天在政見發表會提到老家被藍白攻擊，他說，願意把房子交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館。

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。