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蔡正元指政治人物最怕被消遣 預言「賴皮寮」結局

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅疑似違建，老宅旁國安單位設有崗哨駐警，轄區警方也會前來巡邏簽到，違建爭議延燒，不時有民眾慕名而來成為觀光景點。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
民進黨總統候選人賴清德位於新北市萬里區的老宅疑似違建，老宅旁國安單位設有崗哨駐警，轄區警方也會前來巡邏簽到，違建爭議延燒，不時有民眾慕名而來成為觀光景點。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題延燒，不僅變成打卡點「賴皮寮」引爆網路熱議，近日又傳出有憲兵24小時站崗維安、打掃環境爭議，雖然賴清德競總發言人郭雅慧有出面澄清，仍難平息眾議。對此，前立委蔡正元表示，「政治人物不怕人家罵，最怕人家消遣」，賴清德因老家問題整天被消遣，支持度慢慢流失，當心選票會跑掉。

前立委蔡正元19日在政論節目《新聞大白話》表示，這場選戰打得實在有點沉悶，但又有三大亮點，「第一大亮點是賴清德的老家被形容成『賴皮寮』，第二大亮點是超少康以73歲的年紀走入校園，受到青年學生廣泛的歡迎，第三亮點是原本在網路上已經沉寂多時的柯文哲竟然又打出一炮響。」

蔡正元接著說，更經典的是賴清德被稱是「哭德族」、「賴皮寮」，這兩個稱號不是出自競選對手，而是網友KUSO而來，蔡表示「政治人物不怕人家罵，最怕人家消遣」，因為若是被罵，代表有是非對錯、可以互相攻防、批判，但是「KUSO是看不起你」。賴的房子不僅是因違建惹議，還有繳稅問題，「更糟糕的是違建還派憲兵來看守」，直呼「怎會把這事情搞成這樣」，連民進黨同志都不知道怎麼幫他辯護，若繼續這樣整天被消遣、瞧不起，選票就會一張一張慢慢流失，支持度就慢慢地滑下來。

對於賴清德老家引發議，賴清德競選總部發言人郭雅慧18日表示，這是典型選舉抹黑，萬里老宅家戶周邊的灑掃清潔等事務，長久以來，皆由賴家親友與委託友人打理，未曾委由國安特勤協助。

郭雅慧指出，國安單位設置崗哨等安排，包括所有總統、副總統候選人在內，一如所有特勤維安對象，有關維安事務的安排，一切依照特種勤務等相關規範，候選人及總部尊重國安單位依法專業辦理。

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