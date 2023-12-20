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環團突襲柯文哲競總 柯文哲競辦公布2030能源配比

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
環保團體綠色和平的志工今天突襲民眾黨總統候選人柯文哲競選總部，設置看板要求柯文哲對能源配比表態。記者林縉明／攝影
環保團體綠色和平的志工今天突襲民眾黨總統候選人柯文哲競選總部，設置看板要求柯文哲對能源配比表態。記者林縉明／攝影

環團綠色和平組織選在今日突襲占領三位總統候選人的競選總部大門，以巨型競選看板堵住出入口，要求各候選人2030年再生能源目標，提高到能源占比40%以上的訴求。民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，環保團體訴求認真看待，今天上午由不分區立委候選人張啟楷接待，傾聽環團訴求。

戴于文表示，針對台灣的能源發展，還是回歸務實科學的角度面對能源配比。柯文哲提出的2030能源配比，為燃氣發電45%、再生能源30%、燃煤15%、核能10%。

全力發展再生能源，但也必須顧及能源的轉型正義。戴于文強調，永續發展、脱碳去碳、擺脫化石燃料是全球趨勢，台灣的能源及電力政策以此為原則發展；讓零碳產業成為台灣十年願景工程戰略計劃。

戴于文表示，鼓勵企業綠電自發自用，推動支持公民電廠。由公而私獎勵電動運具研發，增加電動車公共充電樁、完善私人設置充電樁、增加「雙向充電」配備，目標2030年電動公車普及率100%、電動小客車市售比30%、電動機車市售比35%。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 再生能源

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