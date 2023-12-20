遭疑包租公年收2千萬規避房屋稅 侯辦：2018的烏龍爆料

民進黨發言人張志豪、賴清德競總發言人戴瑋姍今天公布「包租公真侯康」影片，指控國民黨總統候選人侯友宜擁有超過100間套房出租給學生，房租漲價每間每月最低1萬6千元，租金年收入2千萬元，還鑽巧門設一戶一門牌規避房屋稅，嘴喊居住正義，結果爽當包租公，請侯友宜先幫學生降租金。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞強調，侯友宜的財務狀況依法申報、可受檢驗，民進黨把有問題的舊聞當新聞，2018年縣市長選舉時就回應過的烏龍爆料，現在網路上也都還找得到資料。請問民進黨是忘記了，還是害怕回想當年輸真慘。

張志豪表示，文化大學凱旋苑爭議已久，侯友宜表面支持年輕人居住正義，實則房租年年漲、大賺學生辛苦房租錢。侯友宜過去在又昱公司文化大學宿舍「大群館案」，不斷切割說是娘家的，但又昱公司實質長期持有大群館，甚至經過股權多次轉移，在2017年公司代表人就是侯友宜的女兒侯昱帆，就是侯家把持大群館，甚至大群館的土地就在侯友宜的老婆任美玲名下，侯友宜嘴巴喊居住正義，卻最不正義。

戴瑋姍表示，大群館改名為凱旋苑時，套房從99間增加至103間，每間套房都是原有的規畫， 請問103間是從哪隔出的？有依法合規辦理隔間的申請許可嗎？若私自將房屋增加隔間出租，恐有違法疑慮。

戴瑋姍指出，凱旋苑採一戶一門牌，侯友宜就是利用特權將凱旋苑切成99個門牌，疑似在規避房屋稅，現行法規若房屋現值在10萬元以下，可以免稅房屋稅，可見包租公還很精打細算。

民進黨立委洪申翰表示，侯友宜的凱旋苑租金從一學期1萬8200元，調漲為一個月1萬6千元，相當於一學期要9萬6千元，漲價5倍多，甚至在網路上被戲稱為「剝皮寮」，剝的就是年輕人的皮，周圍都是學生。侯友宜聲稱要照顧年輕人，卻帶頭漲房租，剝削年輕人，尤其在附近都是大學生，侯友宜包租公賺飽飽，一年收租近2千萬元，卻苦了年輕人。

李利貞指出，民進黨選舉果然只有三招：抹紅、抹黑、鬼打牆。侯友宜競選辦公室已經再三清楚說明，凱旋苑4年前已整棟出租，承租方對於該棟大樓的使用方式，屬於其權責，予以尊重。戴瑋姍只想混淆數字、帶風向，被記者問實際狀況到底如何，才回應「那個是2018年」。李利貞也說，請議員開記者會前記得看一下時間，不要又像幼兒園餵藥案那時搞錯數字，擅長錯誤解讀，果然是法院認證的不專業。

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