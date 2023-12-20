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「賴皮寮」需維安？藍委批賴清德說謊、雙標：房子是旅美兒子的

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德萬里老家違建爭議，國民黨立委賴士葆表示，賴清德沒資格談居住正義。記者胡經周／攝影
賴清德萬里老家違建爭議，國民黨立委賴士葆表示，賴清德沒資格談居住正義。記者胡經周／攝影

2024大選進入倒數階段，民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題延燒。國民黨立委賴士葆指賴為老家爭議堆疊了太多的謊言，過去說是親戚的房子，如今被拍到動用憲兵站崗還打掃，遭到濫權質疑，真相是賴清德旅美兒子的房屋，賴為了撇清關係把兒子說成親戚，心態可議，仗勢位高權重、謊言、雙標護自家違建，「賴清德最沒有資格談居住正義」。

國民黨立委賴士葆在臉書發文感嘆「通常一個謊言需要更多的謊言來遮蓋」，指賴清德為了護萬里老家違建，已堆疊了太多的謊言，過去說那是親戚的房子，卻被拍到動用憲兵站崗還打掃清理，親戚的房子需要動用憲兵維安嗎？事實上，老家其實是賴清德旅美兒子的房子，為了撇清關係，把兒子說成是親戚，心態著實可議。

賴士葆還說，這棟過去賴清德口中的破工寮，現在是花木扶疏的新蓋透天別墅，但用Google earth 就能發現，民國95年的空拍衛星照，還沒有增建的違建、花園、小木屋，到了民國99年就有了小花園和後面小木屋，可見這根本就是新違建，指「賴清德最大的問題是說謊還想操弄情緒勒索，用哭來欺騙玩弄台灣人善良的感情！」

賴士葆表示，賴清德萬里老家違建拒拆議題已紛擾了數月，愈燒愈旺，連新加坡的《聯合早報》都針對此事批評賴清德處理自家違建的雙重標準。其實，賴清德只要想通拆了，這頁就翻篇了，但他卻卯起來與網友站在對立面，所以Google街景會不斷地出現「賴皮寮」、「賴皮寮公園」、「賴皮寮道路」、「中華民國副總統賴皮寮官邸」等網友KUSO惡搞，當別的政治人物都拆了，唯有賴清德仍負隅頑抗，仗勢位高權重，集謊言、違建、雙標元素的萬里老宅，與鄉民對抗自家違建的不公不義，「賴清德最沒有資格談居住正義」。

圖擷自賴士葆臉書
圖擷自賴士葆臉書

對於賴清德老家引發議，賴清德競選總部發言人郭雅慧18日曾表示，這是典型選舉抹黑，萬里老宅家戶周邊的灑掃清潔等事務，長久以來，皆由賴家親友與委託友人打理，未曾委由國安特勤協助。

郭雅慧指出，國安單位設置崗哨等安排，包括所有總統、副總統候選人在內，一如所有特勤維安對象，有關維安事務的安排，一切依照特種勤務等相關規範，候選人及總部尊重國安單位依法專業辦理。

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