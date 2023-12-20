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「大陸也是大籃子」 侯友宜再喊重啟服貿：還是要放雞蛋的

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀／新北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜今上午赴新北選委會陪同黨籍立委抽籤造勢。記者劉懿萱／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今上午赴新北選委會陪同黨籍立委抽籤造勢。記者劉懿萱／攝影

2024總統大選倒數不到一個月，今日晚間7點將舉辦首場總統政見會。國民黨總統候選人侯友宜說，他將逐一說明政見，且他「說到一定可以做到」；針對曾提反對一國兩制、重啟服貿，侯重申，雞蛋不能夠放在同一個籃子，尤其大陸也是個大籃子，還是要放雞蛋的。

侯友宜今上午赴新北選委會陪同黨籍立委抽籤造勢，被問及今晚政見會是否多著墨國家政策，現在策略是否要邊緣民眾黨總統候選人柯文哲、主攻民進黨總統候選人賴清德的台獨？侯說，這一段時間他拋出很多好的政見，這些政見會在總統政見發表會如數家珍地跟大家說，「最重要我說到一定可以做到」。

侯說，他所提的政見一定是務實穩健，完全符合人民現階段期待，把民進黨做得不好的政見改過來，尤其有些貪贓枉法的，用什麼方式來面對、處理他們的問題，都會逐一說明。

媒體追問，侯曾在專訪時強調堅決反對一國兩制，要走中間路線，且昨日也說要重啟服貿、不能指望中國遭民進黨立委王定宇酸是在關公面前說實話。侯說，台灣要跟全世界交朋友，他的名字叫友宜，台灣不但要跟大陸和平相處、做朋友，也要跟全世界做朋友，絕對不能像民進黨經濟鎖國，每一次都用意識型態，製造很多不必要的對立跟衝突。

侯強調，民進黨因為鎖國斷了9個國家的邦交，區域經濟貿易走不出去，兩岸不對話、不溝通，兩岸也走不出去，難怪我們薪水這麼低，沒有辦法跟國際接軌。

侯重申，他所提的中間路線非常清楚，雞蛋不能夠放在同一個籃子，大陸也是一個籃子，尤其大陸是一個大籃子，還是要放雞蛋的。區域經濟貿易也要走出去，這也是放雞蛋的地方，除好好拚經濟以外，台灣要有自信、自立、自強的態度，去結交全世界當朋友，台灣一定可以走出一條，讓經濟有活路，讓人民安心、安全、平安過日子的好方式。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜

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