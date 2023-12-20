「大陸也是大籃子」 侯友宜再喊重啟服貿：還是要放雞蛋的

2024總統大選倒數不到一個月，今日晚間7點將舉辦首場總統政見會。國民黨總統候選人侯友宜說，他將逐一說明政見，且他「說到一定可以做到」；針對曾提反對一國兩制、重啟服貿，侯重申，雞蛋不能夠放在同一個籃子，尤其大陸也是個大籃子，還是要放雞蛋的。

侯友宜今上午赴新北選委會陪同黨籍立委抽籤造勢，被問及今晚政見會是否多著墨國家政策，現在策略是否要邊緣民眾黨總統候選人柯文哲、主攻民進黨總統候選人賴清德的台獨？侯說，這一段時間他拋出很多好的政見，這些政見會在總統政見發表會如數家珍地跟大家說，「最重要我說到一定可以做到」。

侯說，他所提的政見一定是務實穩健，完全符合人民現階段期待，把民進黨做得不好的政見改過來，尤其有些貪贓枉法的，用什麼方式來面對、處理他們的問題，都會逐一說明。

媒體追問，侯曾在專訪時強調堅決反對一國兩制，要走中間路線，且昨日也說要重啟服貿、不能指望中國遭民進黨立委王定宇酸是在關公面前說實話。侯說，台灣要跟全世界交朋友，他的名字叫友宜，台灣不但要跟大陸和平相處、做朋友，也要跟全世界做朋友，絕對不能像民進黨經濟鎖國，每一次都用意識型態，製造很多不必要的對立跟衝突。

侯強調，民進黨因為鎖國斷了9個國家的邦交，區域經濟貿易走不出去，兩岸不對話、不溝通，兩岸也走不出去，難怪我們薪水這麼低，沒有辦法跟國際接軌。

侯重申，他所提的中間路線非常清楚，雞蛋不能夠放在同一個籃子，大陸也是一個籃子，尤其大陸是一個大籃子，還是要放雞蛋的。區域經濟貿易也要走出去，這也是放雞蛋的地方，除好好拚經濟以外，台灣要有自信、自立、自強的態度，去結交全世界當朋友，台灣一定可以走出一條，讓經濟有活路，讓人民安心、安全、平安過日子的好方式。

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