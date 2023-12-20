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拿鄰居當擋箭牌成迴力鏢 黃揚明：賴清德老家爭議恐成總統路障

聯合新聞網／ 綜合報導
副總統賴清德萬里老家陷違建爭議，媒體人指賴清德拿鄰居當擋箭牌恐成迴力鏢。記者游明煌／攝影
副總統賴清德萬里老家陷違建爭議，媒體人指賴清德拿鄰居當擋箭牌恐成迴力鏢。記者游明煌／攝影

媒體人黃揚明昨(19)日在臉書以「賴清德可為而不為，礦區悲歌淪為擋箭牌」為標題，痛斥副總統賴清德萬里的老家引發爭議事件，認為從賴清德從政至今近20年，在總統大選選前遇到老家違建問題，才在擔任副總統的最後一年提出已廢礦區問題，令人費解。

黃揚明表示，已廢礦區建物合法議題，在賴清德萬里老家違建爭議之後被浮上檯面。他細數賴清德萬里老家的演變史，表示賴清德的老家在2003年整修，當時賴為立法委員，「理應在當時就應就申請建照等議題進行瞭解」，卻選擇「得過且過」，歷任行政院長及副總統的重要職務卻都未處理，直至副總統任期的最後一年，才因被揭露是違建，遂拿礦區歷史因素當藉口，「拿同屬廢礦區的鄰居當擋箭牌，說是錯誤政策的受害者」。

黃揚明認為，老家問題突顯出賴清德堅持不認錯的性格缺陷，將成為未來「賴總統」的路障。且已廢礦區的鄰居也並非擋箭牌，只是突顯當賴握有權力時，「忽視這些家鄉耆老權益的迴力鏢」。

除了違建問題，黃揚明更直指賴清德老家還有動用維安特權的疑慮。他根據《特種勤務條例》規定，但凡總統、副總統與其配偶及一親等直系血親為特勤維安對象。但包括總統蔡英文的屏東楓港老家、馬英九的母親秦厚修女士居住的興隆路老家、前總統陳水扁的官田老家，及前總統李登輝的故居源興居，這些地方有些因為母親長住於此，才會設置崗哨，此外被設為故居或老家的地點皆未有維安人員長期進駐。

黃揚明說，賴清德本人並未住在萬里老家，也只是「偶爾前往」，且包括兒子在內的直系血親一等親都沒有居住於此，「何來設置崗哨、讓維安人員常駐的正當性」？他認為，大可設置巡邏點，由當地員警定期巡邏即可，若賴清德要前往老家，當日再由特勤中心派員維安。

圖為賴清德位於萬里區的老家，國安單位在旁設有崗哨，轄區警方也會巡邏簽到情形。記者許正宏／攝影
圖為賴清德位於萬里區的老家，國安單位在旁設有崗哨，轄區警方也會巡邏簽到情形。記者許正宏／攝影

網友見文表示：「頭一次看到工寮旁邊蓋庭園、造景，還挖水池的」、「沒繳房屋稅、地價稅，然後地還會擴張，有夠誇張」、「硬是賴著不拆，懷疑賴是不是真的篤信風水？」、「拿那些可憐人來當擋箭牌，更讓人不齒痛恨」、「懷念只買宜蘭國宅自住，不炒地皮的陳定南」，有人更建議賴清德「不要拆了，捐出來當礦工紀念館，旁邊是礦工紀念公園」。

針對民進黨總統候選人賴清德位在新北市萬里區的老家被指是「違建」，鄰居們憂心，當年礦業用地合法蓋的工寮，但因終止礦業沒有進行地目變更，他們花了大半輩子積蓄將工寮翻修成的家園，恐會因賴清德老家爭議被浮上檯面後面臨拆除的命運，里民找上中幅里長謝嘉陽陳情，希望中央與地方政府給居民一條路走，並也能申請為合法建物。對此國土管理署也發聲明表示，廢礦區居住權非傳統違建觀念，中央會保障其原有合法居住權。

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