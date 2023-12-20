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名下農地變停車場 柯文哲：今刨水泥

聯合報／ 記者林縉明王駿杰／連線報導
民眾黨總統候選人柯文哲遭踢爆，名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上停放多輛遊覽車。圖／民眾提供
民眾黨總統候選人柯文哲遭踢爆，名下持分的新竹市隆恩段農牧用地上停放多輛遊覽車。圖／民眾提供

民眾黨總統候選人柯文哲昨遭爆料，名下持分的新竹隆恩段一塊農牧用地，竟鋪上柏油作為收費停車場，業者也坦承付租金後在農地上停放車輛。柯昨表示，這是幾年前新竹一群醫師與他人合買的地，等新竹市政府調查完，該怎麼處理就怎麼處理，「跟大家保證，我不會當賴皮」。

柯文哲昨晚在ＫＰ ＴＶ網路頻道表示，該用地買來時就已經鋪設水泥，上面蓋有農舍，擔任台北市長後，都依法申報財產依法報稅；他強調，今天將派業者盡速把水泥刨除，回歸農地使用。

柯文哲說，這筆土地是二○○八年，新竹幾位前輩醫師、也是他台大學長找了父親、父親再找他合購。其所有持份是廿四分之五，約五分之一，買來後，因他長年在台北，從未過問過這塊土地的使用，都由父母管理。他還感謝太太陳佩琪都有把檔案妥善管理，所以可以迅速提出證明，「不像有些人」。柯強調，他的態度就是面對質疑，火速處理，他也反問賴清德：「還要迴避檢驗多久？賴皮寮怎麼辦？」

民進黨新竹市議員楊玲宜認為，問題不在補稅，而是農牧用地不能當停車場，柯文哲身為總統候選人高喊居住正義、解救青年，卻被踢爆坐擁價值千萬農地，甚至違法停車使用，看在民眾眼裡相當諷刺。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 農地 賴皮寮 賴清德 陳佩琪 居住正義

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