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賴辦駁特權 黨內憂違建效應發酵
民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧昨天表示，賴清德萬里老家沒有特權，只有滿滿礦區心酸，國民黨卻視而不見礦區居民面臨的困境，反而大張旗鼓進行惡意的政治操作；侯友宜身為國民黨總統候選人，縱容黨內人士的豪宅違建，站台黑金背景候選人，與財團金流撲朔迷離，至今仍無法交代。
內政部國土管理署昨天也發聲明表示，廢礦區居住權非傳統違建觀念，中央會保障其原有合法居住權，目前地方已展開相關盤點工作，中央也已擬定通案處理原則，後續將會積極給予協助。
民進黨人士表示，黨內已出現部分意見認為，縱然賴有理，但在藍白陣營政治操作下已失去理性討論空間，近來違建爭議甚至成為脫口秀諷刺題材，相關效應不可不防。
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