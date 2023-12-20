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侯友宜周末凱道拚黃金交叉 賴清德明啟動環島排字

聯合報／ 都會地方中心、政治中心／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜（右）、全國後援會總會長王金平（左）昨晚出席全國體育界造勢晚會，戴上拳擊手套象徵全力打造國家運動產業。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（右）、全國後援會總會長王金平（左）昨晚出席全國體育界造勢晚會，戴上拳擊手套象徵全力打造國家運動產業。記者潘俊宏／攝影

藍將動員4萬人 重現納斯卡線

聯合報最新民調，國民黨「侯康配」追平民進黨「賴蕭配」，國民黨總統候選人侯友宜本周六將在凱道大造勢，營造選前黃金交叉的「分水嶺之戰」。藍營指出，雙北將全力動員，至少四萬人上凱道，重現二○○六年紅衫軍「納斯卡線」，展現「首戰即終戰」氣勢。

這場造勢選在平安夜前夕舉行，主題定調「台灣平安，人民侯康」，將營造柔性溫馨場面。國民黨人士表示，活動不會刻意強調政黨輪替、貪腐詐騙，會以祈福、平安為主軸，搭配國旗元素，讓民眾在網路寫下心願共同祈福，期盼國家平安，也盼找回中華民國榮耀。

不同於以往造勢場地比較接近總統府，這次國民黨申請的路權是從公園路到景福門及景福門四周；前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜及藍營執政縣市十五位縣市首長將齊聚，營造團結勝選的氛圍。

「我們都很謹慎小心」，國民黨主席朱立倫說，最近民調顯示侯康配與賴蕭配打成平手，昨天他在金門、侯友宜在台南、副總統候選人趙少康在桃園，各自積極拉票，因為每票都很重要，在最後廿幾天，要靠所有民眾團結，最後才能政黨輪替，台灣才會更好。

民進黨總統候選人賴清德（中）昨出席文化界相挺大會，音樂人陳明章（右二）送賴一把月琴。記者胡經周／攝影
民進黨總統候選人賴清德（中）昨出席文化界相挺大會，音樂人陳明章（右二）送賴一把月琴。記者胡經周／攝影

首場電視政見發表會 今晚登場

民進黨總統候選人賴清德明天將啟動「唱土地的歌，拚咱的希望」環島活動，周六日將到中台灣與北台灣；其中，廿三日前往南投、彰化、台中、苗栗、新竹縣，廿四日北上桃園、新北、基隆、台北。賴清德競選總部規畫，賴每到一個地方都會在當地進行大型排字活動，巡迴全台之後，會集結各地排字成果，一併呈現。

民眾黨總統候選人柯文哲昨舉行國家治理政見說明會。記者葉信菉／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲昨舉行國家治理政見說明會。記者葉信菉／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲本周末有兩場造勢及一場廟口開講。周六下午，柯文哲先回故鄉新竹參加民眾黨舉辦的大造勢，結束後趕往高雄岡山出席聲稱韓粉、柯粉、郭粉三軍齊挺柯Ｐ造勢大會，營造在野大團結氛圍。周日，柯文哲將到屏東西門廣場廟口開講。

除三組候選人各自造勢行程，本次總統大選第一場電視政見發表會也將在今晚登場，由民視主播。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 賴清德 柯文哲 朱立倫 馬英九 韓國瑜 王金平 趙少康

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