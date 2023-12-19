看候選人政策支票 學者：檢視其預算

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

趁著大選，許多民團拋出公共政策議題，要求總統候選人表態；總統候選人也就各大議題做出回應，盼能吸引更多選票。但這是應付選民的選前安撫，還是當選後可能執行，實在令人懷疑。對此，學者曲兆祥強調，檢視政策的可行性，最重要的是要看候選人能不能清楚交代「財源」。

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆指出，評估重大公共政見主要可以從「政策延續性」、「他國經驗與配套措施」與「比較鄰國國情」三點入手，從多元角度判斷政策可行性。學者曾冠球另認為，要從政見的目標與手段衡量，才能判斷政見不會淪為「給糖吃」的買票。

只談願景、難成政見

台師大公民活動系教授曾冠球指出，任何政見都是要解決問題，所以判斷政見的第一步就是「問題重要性」，如這個政見有沒有精準切中民眾身旁的議題，因為很多政見都是專家學者寫的，可能沒有了解實務或民情的實際脈絡，就會出現政見窒礙難行或無疾而終的結果。

他說，第二步就是要判斷「目標明確性」，政見最起碼要有短期與中長期的規劃，如果政見總是打高空，只講中長期問題，談那些50年後才會達標的願景，那對只有四年任期的總統而言，該政見有提跟沒提就都一樣。

曾冠球指出，最後就是要檢視「手段與目標關聯性」與「手段可行性」（如錢從哪來），像面對青年租不起房的困境，政見若要不斷花錢處理，就無法解決租屋黑市的問題。他認為，政見不是不能花錢，只是除了給糖吃之外，也應考量基礎建設或修法等制度面向，或是否能拿出創新方法解決舊問題等。





2024年總統大選在即，勞工團體2024工鬥行腳隊伍2日從高雄市立文化中心出發，表達7大訴求，呼籲總統參選人正視勞工低薪等問題。（中央社）

財源何在是重要指標

曲兆祥認為，政見也有不同的類型，例如統獨議題這種涉及意識形態的政見，雖然可行性低，但偶而會成為煽動民眾心理的口號，也是一種政見的表現。他強調，然而，像是社福等公共政策大多數都會是所謂的「撒幣」政策，檢視此類政策可行性的最佳方法，就是查看政策有無明確的財源規劃。

曲兆祥舉例說，像有歐洲國家領導人就曾喊出開徵富人稅，來支援社會福利措施，同時更讓老百姓知道要花多少錢，所以一旦落實福利政策，每年會為政府增加多少負擔，錢有要從哪來，候選人都應該說明清楚。他說，無論是哪一個政黨只要提出福利政見，卻不提背後的財務規劃的話，「那就是大撒幣政策」。

他山之石可以攻錯

劉兆隆表示，首先，「政見是不是在過去的基礎延續出來」，例如老人假牙補助等政策，都是過去曾推行過的方案。無論政策是延續至今或遭到中止，背後一定有要它的考量因素，這就會成為檢視政見的重要指標。

他提到，再者，也會檢視國際上有無相關政策，例如國際上有許多國家都有祭出國民年金的福利政策，這時就應觀察這些國家落實政策時，有無任何配套措施、稅制有無一併改革等，才不會畫虎不成反類犬。

劉兆隆指出，最後就是「鄰國國情的比較」，例如我國落實全民保健制度，最常比較的國家就是新加坡，另外如高鐵等重大公共工程政策，就是拿日本與歐洲系統進行比較。他強調，政見可以從歷史或其他國家學習經驗，多元性研判政策可行性。







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