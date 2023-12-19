2024總統大選候選人號次出爐 聯合報最新選情民調問卷題目
1.請問這次總統選舉你會不會去投票？
(1)會
(2)不一定、看情形
(3)不會
(8)未回答
2.這次總統選舉確定由藍綠白三組人選參選，如果明天投票，請問在【隨機提示選項1-3】這三個組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？
(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]
(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]
(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]
(8)都不支持/未決定/未回答
3.剛提到的三組人選中，，您比較看好哪一組當選總統副總統？
(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]
(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]
(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]
(8)無意見/未回答
Q4-Q6三題隨機呈現
4.先不考慮選舉，請問您喜不喜歡柯文哲這個人？
(1)喜歡
(2)不喜歡
(8)不知道/未回答
5.先不考慮選舉，請問您喜不喜歡賴清德這個人？
(1)喜歡
(2)不喜歡
(8)不知道/未回答
6.先不考慮選舉，請問您喜不喜歡侯友宜這個人？
(1)喜歡
(2)不喜歡
(8)不知道/未回答
7.明年的總統大選，請問您希望下架民進黨嗎？
(1)非常希望
(2)還算希望
(3)不想下架民進黨
(8)無意見或拒答
8.【只問Q2有回答支持人選者】如果可以投第二票，請問您會選哪一組當總統副總統？
(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]
(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]
(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]
(4)只投第一支持人選/都不投
(8)未決定/無意見/未回答
9.如果投票前您最支持的人選可能不會當選，請問您會不會改支持其他人？
(1)會
(2)不會
(8)未決定/無意見/未回答
10.明年也要同步選立委，立委選舉每個人可以投兩張票，一票選人，一票選黨。如果明天投票，請問立委選舉選人的那一票[區域立委]，您會投給哪一個政黨的參選人？
(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨
(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯
(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨
(95)不投區域立委票/投廢票
(96)其他政黨或政團
(97)無黨籍參選人
(98)不知道/未決定/未回答
11.如果明天投票，請問立委選舉選黨的那一票[不分區政黨票]，您會投給哪一個政黨？
(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨
(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯
(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨
(95)不投政黨票/投廢票
(96)其他政黨或政團
(98)不知道/未決定/未回答
註：以上為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。
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