快訊

評／48%選民真的要眼睜睜看新潮流笑到最後？

iPhone果粉跳槽三星狂讚「真的回不去」！5大優點批蘋果「完全大輸」

冰島火山噴發！緊急撤離4000居民 專家曝「最糟情況」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2024總統大選候選人號次出爐 聯合報最新選情民調問卷題目

聯合新聞網／ 綜合報導
左起民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜。圖/聯合報系資料照
左起民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜。圖/聯合報系資料照

1.請問這次總統選舉你會不會去投票？

(1)會

(2)不一定、看情形

(3)不會

(8)未回答

2.這次總統選舉確定由藍綠白三組人選參選，如果明天投票，請問在【隨機提示選項1-3】這三個組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？

(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]

(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]

(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]

(8)都不支持/未決定/未回答

3.剛提到的三組人選中，，您比較看好哪一組當選總統副總統？

(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]

(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]

(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]

(8)無意見/未回答

Q4-Q6三題隨機呈現

4.先不考慮選舉，請問您喜不喜歡柯文哲這個人？

(1)喜歡

(2)不喜歡

(8)不知道/未回答

5.先不考慮選舉，請問您喜不喜歡賴清德這個人？

(1)喜歡

(2)不喜歡

(8)不知道/未回答

6.先不考慮選舉，請問您喜不喜歡侯友宜這個人？

(1)喜歡

(2)不喜歡

(8)不知道/未回答

7.明年的總統大選，請問您希望下架民進黨嗎？

(1)非常希望

(2)還算希望

(3)不想下架民進黨

(8)無意見或拒答

8.【只問Q2有回答支持人選者】如果可以投第二票，請問您會選哪一組當總統副總統？

(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]

(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]

(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]

(4)只投第一支持人選/都不投

(8)未決定/無意見/未回答

9.如果投票前您最支持的人選可能不會當選，請問您會不會改支持其他人？

(1)會

(2)不會

(8)未決定/無意見/未回答

10.明年也要同步選立委，立委選舉每個人可以投兩張票，一票選人，一票選黨。如果明天投票，請問立委選舉選人的那一票[區域立委]，您會投給哪一個政黨的參選人？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投區域立委票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(97)無黨籍參選人

(98)不知道/未決定/未回答

11.如果明天投票，請問立委選舉選黨的那一票[不分區政黨票]，您會投給哪一個政黨？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投政黨票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(98)不知道/未決定/未回答

註：以上為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 賴清德 侯友宜

延伸閱讀

聯合報最新民調／侯康31%追平賴蕭 柯盈維持21%

聯合報最新民調／候選人喜好度 49%不喜歡柯最高

聯合報最新民調／藍白棄保 可能影響5%選票流動

聯合報最新民調／立委選情 藍維持領先

相關新聞

聯合報最新民調／侯康31%追平賴蕭 柯盈維持21%

距離總統大選不到一個月。本報最新總統選情調查發現，侯康配支持度攀升二個百分點，以三成一支持度和賴蕭配打成平手，柯盈配支持...

美麗島民調／侯康配持續緊追 落後賴蕭配僅3.3個百分點

美麗島電子報今天公布最新民調，賴蕭配支持度為35.0%，侯康配以31.7%居次，雙方差距3.3個百分點，持續緊追，柯盈配...

聯合報最新民調／藍白棄保 可能影響5%選票流動

投票率及棄保是未來可能影響選情的兩項因素。本報最新調查發現，投票率高低對於柯盈配的影響最大，支持者投票意願為三組候選人最...

聯合報最新民調／候選人喜好度 49%不喜歡柯最高

本報最新調查發現，選民對三位總統候選人的好感度都不高，比率介於三成六至四成二；不喜歡比率則以柯文哲的四成九最高，較賴清德...

侯友宜打弊案 批賴清德躲總統府不聞問

大選倒數，國民黨昨宣布ＰＫ小組成軍，將以團隊專業戰力「打貪揭弊」對決民進黨老哏「抗中保台」。民進黨回應，本次選戰未定調抗...

【即時短評】48%選民真的要眼睜睜看新潮流笑到最後？

2024總統大選進入倒數階段，根據聯合報最新公布的民調，有48%選民期盼政黨輪替，不希望民進黨被下架的比率則為34%；雖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。