2024總統大選候選人號次出爐 聯合報最新選情民調問卷題目

1.請問這次總統選舉你會不會去投票？

(1)會

(2)不一定、看情形

(3)不會

(8)未回答

2.這次總統選舉確定由藍綠白三組人選參選，如果明天投票，請問在【隨機提示選項1-3】這三個組合中，您會支持那一組擔任總統副總統？

(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]

(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]

(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]

(8)都不支持/未決定/未回答

3.剛提到的三組人選中，，您比較看好哪一組當選總統副總統？

(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]

(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]

(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]

(8)無意見/未回答

Q4-Q6三題隨機呈現

4.先不考慮選舉，請問您喜不喜歡柯文哲這個人？

(1)喜歡

(2)不喜歡

(8)不知道/未回答

5.先不考慮選舉，請問您喜不喜歡賴清德這個人？

(1)喜歡

(2)不喜歡

(8)不知道/未回答

6.先不考慮選舉，請問您喜不喜歡侯友宜這個人？

(1)喜歡

(2)不喜歡

(8)不知道/未回答

7.明年的總統大選，請問您希望下架民進黨嗎？

(1)非常希望

(2)還算希望

(3)不想下架民進黨

(8)無意見或拒答

8.【只問Q2有回答支持人選者】如果可以投第二票，請問您會選哪一組當總統副總統？

(1)民眾黨柯文哲和吳欣盈[柯盈配]

(2)民進黨賴清德和蕭美琴[賴蕭配]

(3)國民黨侯友宜和趙少康[侯康配]

(4)只投第一支持人選/都不投

(8)未決定/無意見/未回答

9.如果投票前您最支持的人選可能不會當選，請問您會不會改支持其他人？

(1)會

(2)不會

(8)未決定/無意見/未回答

10.明年也要同步選立委，立委選舉每個人可以投兩張票，一票選人，一票選黨。如果明天投票，請問立委選舉選人的那一票[區域立委]，您會投給哪一個政黨的參選人？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投區域立委票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(97)無黨籍參選人

(98)不知道/未決定/未回答

11.如果明天投票，請問立委選舉選黨的那一票[不分區政黨票]，您會投給哪一個政黨？

(01)國民黨 (02)民進黨 (03)親民黨

(04)時代力量 (05)新黨 (06)台聯

(07)台灣民眾黨 (08)綠黨 (09)台灣基進黨

(95)不投政黨票/投廢票

(96)其他政黨或政團

(98)不知道/未決定/未回答

註：以上為主要題目，不含基本資料題組；題序為實際訪問題序。

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