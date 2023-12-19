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柯文哲籲辭中廣 趙少康酸「別當暴君」

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷／連線報導
國民黨副總統候選人趙少康。圖／聯合報系資料照
國民黨副總統候選人趙少康。圖／聯合報系資料照

民眾黨總統候選人柯文哲昨天說，他想要請問趙少康，什麼時候要請辭中廣集團董事長，「是非對錯不知道嗎？」趙少康昨晚在台大演講表示，辭不辭是自己決定，假設違法，不逼也會辭；他要柯文哲依法行政，「不能變得像暴君」，還酸柯當台北市長畫了三百公里紅線，讓計程車司機連放客人上、下車的地方都沒有，「這就是暴政」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 趙少康

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