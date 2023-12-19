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趙少康台大演說聲援黎智英 批NCC整媒體

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
國民黨副總統參選人趙少康昨在台大演講。趙少康一上台就高喊，「我要聲援黎智英」。大陸不願善待香港，使自己現在都不願意去香港，也不願去大陸。記者張睿廷／攝影
國民黨副總統參選人趙少康昨在台大演講。趙少康一上台就高喊，「我要聲援黎智英」。大陸不願善待香港，使自己現在都不願意去香港，也不願去大陸。記者張睿廷／攝影

國民黨副總統候選人趙少康昨晚受邀至台大演講，鎖定大陸、香港議題。他一上台便表示要聲援遭中共關押一千天的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，黎因違反國安法可能被關到死，他還說大陸不善待香港，已使他不願意去香港也不願去大陸。

趙少康說，兩岸要互設辦事處、溝通，並舉認識的水果進口商為例，從中國邊界進水果想減稅，結果夫妻都被抓起來，但誰去了解、探望這些被關的人？現在有多少台灣人關在大陸監獄？「賺錢時說台商很好，發生問題誰管？」這就是不溝通的結果，「陸委會與海基會八年來幾乎沒做事」。他認為台灣一定要鬆綁開放，「放鬆管制小政府，社會正義大政府」。

針對最近備受討論的ＮＣＣ，趙少康表示，ＮＣＣ不是機關問題，是民進黨的問題，政府應該尊重媒體，不是操縱媒體，傳統媒體相當辛苦，不能不聽話就整你，像中廣音樂網、寶島網都被ＮＣＣ沒收了，他只是沒去聲張而已，國民黨如果當選，不會這樣對待媒體。

趙少康還提到現在ＮＣＣ、中選會、大法官都是民進黨的，這叫「民主的獨裁」，蔡英文總統可以七四五天不接受媒體提問，這叫什麼民主？希特勒也是選出來的啊，這就叫做民主的獨裁。

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