柯文哲提金融政見 綠：自吹自擂

民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈昨共同提出成立國家主權基金等多項金融政見，民進黨發言人張志豪表示，柯在台北市長任內敗壞財政紀律，虧空八大基金，財政紀律最差，竟還誇口談金融政策，吳欣盈擔任新光金副總經理時管理無能導致公司大賠錢，柯吳怎好意思自吹自擂公布金融政策？

柯競辦發言人吳怡萱回應，民進黨執政七年半，永遠不思檢討與長進，面對柯文哲、吳欣盈提出金融政見，拿出早已澄清幾百遍的假訊息糊弄百姓、攻擊對手，民進黨政府成立「打詐國家隊」卻把自己變成最大的「詐騙國家隊」，果然承襲民進黨主席賴清德「賴著不拆」性格，轉移焦點，令人遺憾。

柯盈配昨提金融政見，包括定期金融安全兵推與應變演練，強化金融韌性；翻新稅制，財政永續健康；獨立、透明、可課責的貨幣機關（中央銀行）；設金融穩定委員會，防範系統性風險；設金融消費者保護局，加強消費權益保護；成立主權基金，活絡國家資產；以及智慧金融。

柯文哲說，我國稅收占ＧＤＰ比率很低，富人資本所得收入未進入稅收，為填補稅收不足而由中央銀行扛起「盈餘繳庫」重擔，央行利用外匯存底施行匯率干預、低利率政策以達到高額繳庫盈餘，但長年採取「低匯率、低利率」，即便貿易出超也難以帶動整體經濟和薪資成長，導致所得分配惡化。

他表示，低利率使持有空屋成本下降，購屋貸款利率廿年來下降八成，房價卻飆漲百分之二六三，可見在雙低政策下，萬物齊漲。柯也提到侯友宜拋出青年購屋不用頭期款、民進黨政府提出新青安專案，都只是把頭期款挪後繳交、貸款年限延長至四十年，套句名言「笨蛋，問題在房價」。

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