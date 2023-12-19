聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲提金融政見 綠：自吹自擂

聯合報／ 記者林銘翰蔡晉宇／台北報導
民眾黨總統候選人柯文哲（左）、副總統候選人吳欣盈（右）昨舉行金融政策記者會，吳欣盈針對成立主權基金，活絡國家資產政見做說明。記者蘇健忠／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（左）、副總統候選人吳欣盈（右）昨舉行金融政策記者會，吳欣盈針對成立主權基金，活絡國家資產政見做說明。記者蘇健忠／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲、副總統候選人吳欣盈昨共同提出成立國家主權基金等多項金融政見，民進黨發言人張志豪表示，柯在台北市長任內敗壞財政紀律，虧空八大基金，財政紀律最差，竟還誇口談金融政策，吳欣盈擔任新光金副總經理時管理無能導致公司大賠錢，柯吳怎好意思自吹自擂公布金融政策？

柯競辦發言人吳怡萱回應，民進黨執政七年半，永遠不思檢討與長進，面對柯文哲、吳欣盈提出金融政見，拿出早已澄清幾百遍的假訊息糊弄百姓、攻擊對手，民進黨政府成立「打詐國家隊」卻把自己變成最大的「詐騙國家隊」，果然承襲民進黨主席賴清德「賴著不拆」性格，轉移焦點，令人遺憾。

柯盈配昨提金融政見，包括定期金融安全兵推與應變演練，強化金融韌性；翻新稅制，財政永續健康；獨立、透明、可課責的貨幣機關（中央銀行）；設金融穩定委員會，防範系統性風險；設金融消費者保護局，加強消費權益保護；成立主權基金，活絡國家資產；以及智慧金融。

柯文哲說，我國稅收占ＧＤＰ比率很低，富人資本所得收入未進入稅收，為填補稅收不足而由中央銀行扛起「盈餘繳庫」重擔，央行利用外匯存底施行匯率干預、低利率政策以達到高額繳庫盈餘，但長年採取「低匯率、低利率」，即便貿易出超也難以帶動整體經濟和薪資成長，導致所得分配惡化。

他表示，低利率使持有空屋成本下降，購屋貸款利率廿年來下降八成，房價卻飆漲百分之二六三，可見在雙低政策下，萬物齊漲。柯也提到侯友宜拋出青年購屋不用頭期款、民進黨政府提出新青安專案，都只是把頭期款挪後繳交、貸款年限延長至四十年，套句名言「笨蛋，問題在房價」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 吳欣盈 賴清德 吳怡萱 柯盈配 侯友宜

延伸閱讀

吳欣盈戰外交部 黃暐瀚不解：該抗議的對象是大陸

柯文哲陣營備戰政見辯論會 聚焦國安產安人安三大面向

民進黨：柯文哲虧空八大基金 吳欣盈連自家公司都大賠

別國旗徽章搶藍選票？柯文哲：國旗不是國民黨專利

相關新聞

聯合報最新民調／侯康31%追平賴蕭 柯盈維持21%

距離總統大選不到一個月。本報最新總統選情調查發現，侯康配支持度攀升二個百分點，以三成一支持度和賴蕭配打成平手，柯盈配支持...

聯合報最新民調／藍白棄保 可能影響5%選票流動

投票率及棄保是未來可能影響選情的兩項因素。本報最新調查發現，投票率高低對於柯盈配的影響最大，支持者投票意願為三組候選人最...

聯合報最新民調／候選人喜好度 49%不喜歡柯最高

本報最新調查發現，選民對三位總統候選人的好感度都不高，比率介於三成六至四成二；不喜歡比率則以柯文哲的四成九最高，較賴清德...

侯友宜打弊案 批賴清德躲總統府不聞問

大選倒數，國民黨昨宣布ＰＫ小組成軍，將以團隊專業戰力「打貪揭弊」對決民進黨老哏「抗中保台」。民進黨回應，本次選戰未定調抗...

綠批塭仔圳重劃 侯友宜反擊蔡總統誇到不行

民進黨昨質疑國民黨總統候選人侯友宜規畫新北市「塭仔圳重劃區」僅0.4%蓋社宅，侯反擊，蔡總統對塭仔圳市地重劃「誇讚到不行...

選戰筆記／仇中能當貪腐擋箭牌嗎

二○二四大選打得火熱，民進黨政府打了近八年的抗中牌，希望「下架民進黨」的民調多次破六成。被人民看破手腳後，「中國介選」成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。