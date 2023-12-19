時力質疑獻金 侯友宜：可受檢驗

時代力量昨質疑仰德集團董事長許育瑞及旗下員工數十人，在兩次新北市長選舉期間，共捐給新北市長侯友宜一千一百萬元，涉嫌以每人捐十萬元方式規避政治獻金法對營利事業捐款金額一百萬元上限，要求監察院、檢調主動介入調查。民進黨則指侯友宜替集黑紅於一身的立委候選人站台，呼籲侯說清楚。

侯友宜昨天中午赴圓山飯店參加活動受訪表示，所有政治獻金可供檢驗，一切按照法律規定辦理；競選辦公室說，一切符合政治獻金法規定。

國民黨主席朱立倫表示，侯友宜擔任刑事警察局長及警政署長時期，每天稱讚他最具正義感、最能夠掃黑的人是誰？所有立委、包含當時立委賴清德在內；不要因為侯友宜參選總統就抹黑或抹紅，但也由此可看出民進黨選情緊張，開始奧步盡出，每天講中國介選，事實上卻動用媒體、司法等各種方式干預民主選舉。

時力立委王婉諭指出，二○一八年仰德集團旗下士林電機、國賓飯店、新竹物流等高階主管，在五月二日、九月廿五日兩天捐給侯友宜五百卅萬元政治獻金；二○二二年集團旗下士林電機、新竹物流等高階主管在九月八日及十四日，共捐給侯政治獻金五百七十萬元。立委邱顯智說，仰德集團旗下超過五十位員工以個人名義每人捐款十萬元，是自發行為還是許育瑞授意？兩次都發生在新北市長選舉期間，哪有這麼巧的事？

民進黨立法院黨團昨點名國民黨苗栗縣立委候選人邱鎮軍經營電子遊藝場，涉竊盜、搶奪、賭博及毒品交易案，曾是統促黨總裁張安樂推薦人選，集黑紅於一身，侯友宜還去站台，呼籲選民下架爭議候選人。

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