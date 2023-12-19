回應民調 3陣營：爭取最大支持

本報最新總統選情調查，侯康配以三成一支持度和賴蕭配打成平手，柯盈配支持率維持二成一。國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，對於公正客觀的民調，都會加以參考，而民調的趨勢也更值得注意。

吳亮賢表示，侯友宜會繼續堅定步伐向前邁進，除了全國走透透傾聽民意與拜票外，也會持續推出有感政見，來擴大更多選民的支持。

民進黨總統候選人賴清德競總表示，對於外界民調結果都尊重，賴清德會按部就班照既定選舉步驟，爭取最大的選民支持。

民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，有關坊間各種具參考價值的民調，柯辦都會慎重看待，距離選舉剩下不到一個月的時間，柯陣營近期陸續進行辯論演練，相信能獲得逆轉勝。

商品推薦