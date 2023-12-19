聯合報最新民調／候選人喜好度 49%不喜歡柯最高

本報最新調查發現，選民對三位總統候選人的好感度都不高，比率介於三成六至四成二；不喜歡比率則以柯文哲的四成九最高，較賴清德、侯友宜高出至少十一個百分點。

調查發現，選民對於賴清德及侯友宜兩位總統候選人的喜好度呈現兩極化，好感度只比不喜歡比率略多四個百分點。其中，四成二選民對賴清德有好感，三成八不喜歡，二成無意見；四成一的選民喜歡侯友宜，三成七不喜歡，二成二無意見。

相對來說，雖有三成六喜歡柯文哲這個人，但不喜歡柯的比率卻達四成九，負評為三人中最高，另有一成五的人無意見。

交叉分析顯示，三位總統候選人各有擁護世代。四十歲以下選民中，柯文哲以五成七好感度大幅領先賴清德的三成八與侯友宜的三成三，不喜歡柯、賴與侯的比率則依序為二成七、三成五與三成八。

四十至五十九歲的選民則是對侯友宜最有好感，四成五喜歡，四成不喜歡；相對來說，四十至五十九歲的選民有三成六喜歡柯、五成二不喜歡柯，三成九喜歡賴，四成七不喜歡賴，都是不喜歡度超過好感度。

至於六十歲以上選民則是對賴清德最有好感，五成喜歡，僅三成不喜歡；好感度居次的是侯友宜，四成五喜歡，三成三不喜歡；柯文哲較不受六十歲以上選民青睞，一成三喜歡，六成八不喜歡。

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