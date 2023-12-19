聯合報最新民調／藍白棄保 可能影響5%選票流動

有棄保想法選民的第二選擇 資料來源／聯合報系民意調查中心 投票率及棄保是未來可能影響選情的兩項因素。本報最新調查發現，投票率高低對於柯盈配的影響最大，支持者投票意願為三組候選人最低；此外，若發生棄保，藍白間的棄保可能影響百分之五的選票流動。

明年總統大選，投票率高低及棄保發生與否是可能影響選情的因素。調查發現，有七成七選民表示這次總統選舉一定會去投票，一成三可能會投，一成一不會去投票。

分析顯示，投票率高低對於柯盈配的影響較大，其支持者只有七成二表示一定會去投票，比率明顯低於侯康配支持者的八成六及賴蕭配支持者的八成五。

總統選戰三方爭霸也使棄保議題備獲關注，調查發現，目前心有所屬的選民中，有一成四坦言選前若支持對象當選機會不大時，可能會考慮改投其他候選人。

進一步分析發現，三組候選人支持者有棄保想法的比率介於一成一到一成七，差異雖有限，但棄保選擇明顯不同。

假定若有第二張選票可投，考慮棄保的侯康配支持者，六成九的第二選擇是柯盈配，二成六是賴蕭配；考慮棄保的柯盈配支持者則有四成九的第二選擇是侯康配，二成四屬意賴蕭配；將棄保列入考慮的賴蕭配支持者，則是四成一的第二選擇是柯盈配，三成六屬意侯康配。

加計「可能棄保柯盈配且第二選擇為侯康配」及「可能棄保侯康配且第二選擇為柯盈配」選民，藍白間的棄保可能影響百分之五的選票流動。

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