賴清德老家被叫「賴皮寮」 柯文哲酸新打卡點
民進黨總統候選人賴清德的萬里老家違建，前天在Google地圖被改名為「賴皮寮」，不時有民眾慕名前往自拍打卡，民眾黨總統候選人柯文哲昨天諷刺賴老家已變成我國觀光事業新的打卡點，國民黨總統候選人侯友宜則要賴清德把事情說清楚就好了，「人家要問的問題就說清楚」。
賴競總發言人郭雅慧表示，近來諸多對賴清德老家的選舉抹黑，包括萬里老家有憲兵崗哨、協助環境清潔等，事實是家戶周邊灑掃清潔等事務皆由賴家親友與委託友人打理，未曾委由國安特勤協助。國安單位設置崗哨、維安事務的安排，一切依照特種勤務等規範，候選人及總部尊重國安單位依法專業辦理。
賴清德萬里老家既存違建爭議持續延燒，昨天下午有許多民眾好奇前往一探究竟，還有退休民眾從桃園北上，在老宅前自拍打卡。有民眾欲走進建物旁小花園，遭一旁設哨的疑似國安人員阻止，雙方爆發口角。民眾主張，在國有地上為何不得進入，號召其他民眾一起走進賴宅旁的小花園，疑似國安人員只能跟隨在旁警戒。
柯文哲昨表示，舉行金融政見記者會前十分鐘特地到Google地圖搜尋，還是看到「賴皮寮」，這個已經變成新的打卡點，「對我國觀光事業來講，又多了一個新景點」。
針對賴清德前天在台南表示，民進黨長期在台南執政不是一百分，一定有些欠缺、做不好甚至是做錯的地方，民進黨會面對問題、解決問題，檢討改進，該辦就辦、該移送就移送、該離開就離開。柯文哲反問，「我們幫他複習一下，光電、爐碴、八八槍、議長賄選案、陳宗彥（行政院前發言人）、還有陳凱凌（台南市經發局前局長），還有沒有？我想族繁不及備載，其他人會幫我補上去。」
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