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選戰筆記／仇中能當貪腐擋箭牌嗎

聯合報／ 本報記者鄭媁
民進黨總統候選人賴清德。記者許正宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德。記者許正宏／攝影

二○二四大選打得火熱，民進黨政府打了近八年的抗中牌，希望「下架民進黨」的民調多次破六成。被人民看破手腳後，「中國介選」成了民進黨今年選戰的主打議題。從里長赴陸、中國大陸商務部認定台灣構成貿易壁壘，再到日前國民黨副主席夏立言訪陸，都被當作炒作對岸介選的話題，但這個老招還有用嗎？

民進黨總統候選人賴清德採「尊英」策略，因此跳脫不出蔡政府執政下的政策，迄今看不出非常亮眼的政見；民調雖然領先，卻也遇上「天花板」，難以吸引更多選民的支持。

隨著大選倒數，藍綠對決態勢逐漸明顯，也讓賴清德陣營更固守基本盤，重回最擅長的抗中老路。民進黨雖回應，本次選戰並未定調抗中保台主軸，但近來多次強調中國大陸介選，無非把「抗中」偷換概念成「介選」，選民可沒那麼好糊弄。

中共對台文攻武嚇，國民黨這次選戰主軸訴求「戰爭與和平」；民進黨反批對手販賣戰爭恐懼，卻忘了自己老是依靠中共的張牙舞爪獲取選舉利益。而這個戲碼，人民早看膩了。國民黨也學乖了，副主席夏立言應邀赴陸，因此建議對岸，台灣的選舉是「我們的選舉」，不要做任何事情是最好的，以免獲至反效果。

賴清德曾說，他當總統，台海發生戰爭機率最低；但沒回答的是，如何不再拿「仇中」當幌子，迴避外界對綠營圖利、貪腐、弊案的質疑？

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 夏立言 大陸商務部 抗中保台

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