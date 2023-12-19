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侯友宜打弊案 批賴清德躲總統府不聞問

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇侯俐安／台北報導
國民黨主席朱立倫（左三）昨與立委候選人謝龍介（左）、柯志恩（左二）、徐巧芯（右三）、王鴻薇（右二）、發言人凌濤（右）出席記者會，宣布ＰＫ小組成軍。記者余承翰／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）昨與立委候選人謝龍介（左）、柯志恩（左二）、徐巧芯（右三）、王鴻薇（右二）、發言人凌濤（右）出席記者會，宣布ＰＫ小組成軍。記者余承翰／攝影

大選倒數，國民黨昨宣布ＰＫ小組成軍，將以團隊專業戰力「打貪揭弊」對決民進黨老哏「抗中保台」。民進黨回應，本次選戰未定調抗中保台主軸。不過，民進黨近來多次強調中國大陸介選。

國民黨主席朱立倫昨天陪同ＰＫ小組成員參加記者會，包括不分區立委候選人謝龍介、柯志恩、台北市立委候選人王鴻薇、徐巧芯，以及二○二四競選發言人凌濤等。朱立倫說，黨內戰將會發揮最強戰鬥力，歡迎民進黨來ＰＫ。

國民黨總統候選人侯友宜昨說，當人民問「弊案貪贓事件這麼多」時，民進黨總統候選人賴清德反問人民「是哪一件」；他批賴「根本就躲在總統府裡面，不聞不問，讓弊案不斷發生」，換他當總統，會一件一件抓出來、查清楚，還給人民問題的真相。

凌濤表示，ＰＫ小組將同步檢驗三大主軸，首先是針對民進黨最愛講的中共介選；其次是質疑民進黨的黨政要員、警政高官與博弈平台有千絲萬縷的關係，「打貪揭弊就從民進黨高官下手」；第三，將陸續揭露「信賴之友會」的關鍵人士涉入再生能源的弊案，讓全民看到國民黨ＰＫ小組的戰力。

賴清德競總發言人戴瑋珊說，中國對台灣貿易壁壘調查結果，選在台灣大選倒數一個月提前公布，盤算顯而易見，是為了對台造成經濟脅迫，以此作為介選手段，試圖影響台灣人民的投票意向。

侯友宜競辦發言人王敏旭反批，民進黨才是真正的介選祖師爺，侯友宜二○一八年首次參選新北市長，促轉會前副主委張天欽竟在內部會議討論如何攻擊侯友宜；四年前為選舉羅織出的共諜案，已被司法認證是一場謊言。

「我們的選舉」 夏立言：對岸不要做任何事

【記者鄭媁／台北報導】國民黨副主席夏立言應台商邀請參訪中國大陸，被質疑選前赴陸時機敏感。夏立言說，在官方沒有溝通的情況下，反對黨如果能有這樣維持兩岸的溝通管道，是非常重要的。

他也提到，訪陸時不可避免地和學者討論到選舉，他都建議對岸，台灣的選舉是「我們的選舉」，不要做任何事情是最好的，「我們都記得當年的經驗，他們只要話多了一點，其實常常效果是相反的」。

夏立言赴陸前接受Yahoo TV「今天誰來沛」專訪昨播出，他表示，去年八月訪陸時，執政黨批評他去「賣台」，「我不是執政，沒有被授權，我不可能去做任何事情」，去的目的就是關懷台商。

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