綠批塭仔圳重劃 侯友宜反擊蔡總統誇到不行

民進黨昨質疑國民黨總統候選人侯友宜規畫新北市「塭仔圳重劃區」僅0.4%蓋社宅，侯反擊，蔡總統對塭仔圳市地重劃「誇讚到不行」，新北城鄉局反批綠營邏輯可笑，中央若有決心，應主動辦都計及整體開發，讓8年20萬戶社宅不再是空中樓閣。此外，緊鄰重劃區的美華新村居民昨到市府陳情，憂心重劃後社區內道路成死巷，地政局承諾將共同研商，不會出現無尾巷。

塭仔圳地區1968年被劃定為洪水管制區，全區禁限建，因都市擴張、工業發展需求，形成違章鐵皮工廠聚落，侯友宜主政時市府推動市地重劃重新打造門面，現正施工中，預計明年中開始配地。

民進黨昨砲打侯友宜，發言人戴瑋姍說，內政部擬定8年住宅政策新目標，要求六都辦理區段徵收及市政重劃時，須保留5％供社宅使用，新北市府在塭仔圳重劃區397公頃土地上，僅拿1.8公頃蓋2100戶青年社宅，市府分回32公頃以市價出售後，財團用更高價格出售，淪為炒房的凶手。

侯友宜說，塭仔圳市地重劃獲蔡總統頒發傑出公務人員貢獻獎，對北台灣的發展誇獎到不行。侯競辦發言人王敏旭指出，塭仔圳面臨50年無法改變窘境，侯上任後大刀闊斧翻轉沉痾，過去民進黨在新北執政過，對塭仔圳束手無策，難道綠營希望城市原地踏步？

城鄉局說，塭仔圳整體開發是尚未強制地方需畫設社福設施用地前，已將居住正義概念納入，還獲公務人員傑出貢獻獎團體組獎，獲總統表揚，如今卻為政治操作，抹黑塭仔圳市地重劃案。

無獨有偶，塭仔圳反迫遷連線成員昨也赴新北市府陳情，指美華新村內新樹路85巷重劃後將成死巷，影響救災消防。地政局人員出面接受陳情書，承諾未來聯外道路規畫、社區排水等問題，將每月邀相關單位與居民研商，不會出現無尾巷。

另，位於泰山區的中山青年社宅昨舉行上梁典禮，預計明年底招租。副市長陳純敬說，泰山近年大力發展，當中有大片新泰塭仔圳重劃區，加上機場捷運，發展潛力可期。

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