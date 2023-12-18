2023神回顧／柯氏語錄「十大diss金句」 柯文哲連環嗆

阿北撿到槍？

2023年適逢選舉年，民眾黨總統候選人柯文哲因藍白合過程曲折，爆出逼婚、喝砒霜等金句，他與藍綠總統候選人侯友宜、賴清德多次隔空言詞交鋒，互動引起不少網友熱議。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十句柯文哲超嗆金句，除了逼婚、喝砒霜以外，你有猜到還有這些句子上榜嗎？

image source：FB／侯友宜、柯文哲、賴清德

No.10 民主初選猶如砒霜 柯：一罐會死、喝半罐還是死

時間：10月15日

藍白合10月進度卡關，柯文哲主張全民調，國民黨先提「民主初選」，後來再推一半民調、一半民主初選，並稱都可以再討論。被問到民主初選、全民調何種比例下才可納入考慮？柯文哲直言，「一罐砒霜喝下去會死，喝半罐也還是會死」。對此，有網友表示，「中肯」、「侯的補藥是柯的砒霜」；還有人認為，「為什麼可以想到這麼多好笑的話」、「不喝，也是等死」。

先進民主國家政黨長期採用「開放式民主初選」制度，針對柯文哲的砒霜說，侯友宜競辦發言人李利貞認為，這樣的比喻不僅不有趣，更有可能讓外界擔心他國際視野不足、外交學分不及格。

No.9 駁斥掛勾黑金 柯：蔡英文跟賴清德見過顏清標次數會不會比我多

時間：11月6日

柯文哲出席高雄大學演講，問答環節有學生質疑柯文哲與黑道過於密切，柯文哲反問「蔡英文跟賴清德見過顏清標次數會不會比我多」。他表示，「我反對選罷法的反黑條款。」並提到，它違反法不溯及既往和一罪不二罰的精神，如果（一個人）以前幹過什麼壞事，「就把他一輩子剝奪掉，這怎麼會是對的？」柯文哲認為，不能要利用人家就說人家是社會賢達，不利用人家就說人家是黑道。對此，PTT有網友表示，「柯P不敢正面回答扯別人幹嘛？」、「藍綠被罵到搞出反黑條款，結果阿北力挺黑道，這樣真的好嗎？」；還有人認為，「原來柯還是教育家，太感人了」。

No.8 學生問徐春鶯 柯：你評論什麼東西

時間：11月6日

民眾黨擬提名陸配徐春鶯進不分區立委名單，但遭民進黨質疑她是中共幹部，對此，徐春鶯對外澄清自己不是共產黨員，要副總統賴清德拿出證據來。後來柯文哲出席高雄大學演講，被學生問及徐春鶯身分問題，動怒批評民進黨立委趙天麟「親中舔共」，面對外界質疑，國安局長蔡明彥卻稱已進入司法程序不便評論，「這個連進入司法程序都沒有，你評論什麼東西？」

由於柯文哲對著學生回答問題，讓外界認為他在嗆學生，有網友表示，「看到嗆學生就覺得好大的官威」、「見笑轉生氣」。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡發文澄清，柯文哲到底在嗆誰呢？「答案：沒有證據就罵新住民是共產黨的民進黨副總統賴清德。」

No.7 柯文哲嗆民進黨：整天放狗咬人

時間：6月25日

由於民進黨先前連日砲轟柯文哲重啟服貿的主張，讓他感到不滿並批評綠營每天「放狗咬人 」，更暗諷民進黨總統候選人賴清德是「狗主人」。對此，有PTT網友表示，「不要侮辱狗，狗狗很可愛」、「狗：我招誰惹誰了」、「汪汪隊，出發救援」。

後來民眾黨發言人楊寶禎緩頰「的確大家的解讀會不太一樣，但一方面當然有些人會覺得狗是一個辱罵的詞，但是很多家裡有養狗，又覺得很可愛這個寵物」，楊寶楨強調，大眾對狗的定義其實不太一樣，「他（柯文哲）那時候並沒有去指名道姓說誰是狗，那後來有一些立委自己跳出來對號入座，其實我們自己也有一點慌張，想說為什麼要對號入座。」

No.6 柯：低薪是教育出問題 教出來的學生沒那個價值

時間：5月2日

政大學生會邀請柯文哲與學生互動座談，對於低薪問題，柯文哲表示，低薪是教育出問題，因為教出來的學生「沒有那個價值」。他認為，教育部不夠勇敢，不好意思縮編系所，不敢動「就全死」，結果是台積電找不到工程師，部分系所畢業人數又太多。

對此，PTT有網友表示，「原來是學生的問題」、「這是在說領低薪是自己爛？」；還有人認為，「低薪不全是科系的問題，台灣產業的問題啊」、「不對吧 ，歐美沒什能力的，薪資也不低阿」。外界質疑柯文哲再度失言，柯文哲隔天受訪回應，「只是講太快了，還被人挑語病來搞」。

No.5 柯文哲嗆侯友宜：給你選也不會上

時間：10月15日

國民黨、民眾黨對最強候選人的產生方式意見分歧，柯文哲指出，到底要怎麼選，才是最有效、成功率最高的？「不是你想選就選，不然讓給侯友宜選，侯友宜也不會上。」但柯文哲說完這句話後似乎有些尷尬，補充說「外科醫師講話就是很直接」。有網友留言酸，「所以讓給你就會上？」、「我是真的不相信國民黨會選輸民眾黨」、「仇恨值刷成這樣，還要國民黨的票嗎」、「都不要退，各選各的才有意思」；也有人想到關於柯文哲的網路梗笑回「阿北就是這麼中肯」、「別再外科醫生了」。

No.4 酸賴清德「朝白宮走近」 柯：選總統不是應徵外傭

時間：7月12日

賴清德曾表示2024年大選將是「中南海」和「白宮」的抉擇，「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已經達成了」，對此，柯文哲認為，這是不夠的，終極目標應該是讓台灣被全世界所承認，而不僅是被一個國家承認。柯文哲表示，「我們是要當台灣的總統，不是要去選美國的州長，更不是要去應徵白宮的外傭」。他認為美國是重要盟邦，但是不要弄得好像失去國格。

有PTT網友留言表示，「（柯）一下被說台獨一下被說中共同路人，好奇怪」、「台灣只是美國的談判籌碼」。

No.3 柯文哲嗆侯友宜：公開唸簡訊 名嘴側翼做的事

時間：11月23日

國民黨總統候選人侯友宜在君悅飯店會談時，唸出民眾黨總統候選人柯文哲傳給他的簡訊內容，提及「郭台銘需要找一個理由退選」。對此，柯文哲表示，雖然他同意，但把私人簡訊拿出來唸，這是名嘴和側翼在做的事，不是總統要做的事。侯友宜反駁，「事前有徵得你同意，你也可以叫我不要念呀」，柯文哲怒回，「不要打斷我。」有網友表示，「在大庭廣眾問同不同意根本就只有同意這一個答案，說不同意在那麼多媒體之下一定會被大做文章」、「鬧成這樣如果還能合在同一組的話那就太神奇了」。

image source: 讀者提供

No.2 柯文哲嗆侯友宜：下通牒簡直就像在逼婚

時間：10月24日

藍白合協商階段，國民黨總統候選人侯友宜10月23日受訪，並於隔天刊登報導，向柯文哲隔空喊話，要求「柯侯」或「侯柯」綁在一起，還要求柯文哲最遲25日以前要回覆。對此，柯文哲親自召開記者會表示，他上午看到報紙頭條，認為不應用下最後通牒方式，叫人家一天之內回覆，好像大黨在打壓小黨，「簡直就像逼婚」，且連選票都印好了，只有柯侯跟侯柯，完全沒有讓人選擇的餘地。對此，有網友表示，「不開心不要合」、「會用媒體放話就是不會合了」。

No.1 北流辦演唱會遭拒 柯文哲「太監說」惹議

時間：7月9日

民眾黨總統候選人柯文哲想在台北流行音樂中心辦演唱會遭蔣市府拒絕，感嘆「卸任市長，世態炎涼」，並指「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那 」，此說法引發北市議員們眾怒，議員何孟樺批評，北流不得租借場地舉辦政治活動，明明就是柯文哲時代訂的規範，結果，柯文哲卻為了選舉跑出來作秀、裝可憐。此外，還有PTT網友表示，「滿腦子封建思想，可憐」、「民國都過百年了，還在太監」；但也有人認為，「成功把北流炒熱，謝謝阿北」。最終柯文哲為用語不當致歉，表示會深刻檢討改進。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月06日，共約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『柯文哲金句』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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