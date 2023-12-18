2024選戰溫度計／柯文哲「同框愛莉莎莎」好感度衝第一！最新總統當選率揭曉

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文／陳宣懿

YouTuber愛莉莎莎15日發布新影片「與柯文哲共度一天」，上架一天就迅速飆升為發燒影片第一，近3天已累積146萬次觀看，昨（17）日就有網友詢問，「為什麼不訪侯友宜跟賴清德」，對此，她回應，「其實只要他們想找我拍，我也願意跟一天，拍一天、自己剪輯，製作費自己攤」。但她強調，「前提是做到完全給予創作自由，不要審片、審稿、讓我自己發揮。」台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，愛莉莎莎的影片有助於柯文哲選情，「不管是傳統媒體或者新媒體，每一次的正向曝光，對總統候選人都有幫助，尤其愛莉莎莎影片，一上架就突破百萬觀看，有助於吸引年輕人，並且幫柯文哲解釋『仇女』的爭議。」

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（18）日最新公布的總統候選人預測當選率，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選率36.9％，贏過國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的33.6％以及民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的29.5%。



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柯盈配台南造勢破萬人到場聲量高！「侯康貸」拉抬粉絲互動力

比較近兩週3組正副總統候選人各面向指數，柯盈配聲量最高，賴蕭配新聞擴散廣度最大，侯康配粉絲互動力最強。柯盈配16日直搗綠營票倉台南舉辦造勢活動，統計超過1萬人參加，有支持者觀看直播並留言表示，「阿北加油」、「沒有免費的遊覽車、雙主菜便當、動員！全都自發性參加，這才是民意」。賴清德跟蕭美琴分別因為老家違建、國籍爭議遭到藍白攻擊，趙少康甚至開嗆，若賴清德拆老家違建，他就辭去中廣董事長，雙方攻防佔據各大媒體版面。

侯康配提出「侯康貸」助青年成家，40歲以下首購族可以全額貸款、免頭期款購屋，額度最高1500萬，引起網友討論，「照顧百姓好福利」、「德政」；但也有人認為，「是要打房，不是一直補助！這樣只會讓房價再漲上去」、「建商的好朋友」。

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柯文哲20~39歲好感度第一！賴祥蔚：柯有梗、直球對決符合年輕人喜好

比較12月11日「跨世代好感度」數據，今日柯盈配首投族好感度躍居第一。此外，比較今日25至39歲年齡層，柯盈配好感度也是冠軍。愛莉莎莎在「與柯文哲共度一天」影片中提及，她的粉絲以25到35歲年輕人居多，支持柯文哲的人高達70％。不少網友表示，「謝謝愛莉莎莎出來發聲」、「台灣需要更多正向、正義的聲音」、「感謝莎莎願意拍這支影片，讓大家可以看見阿伯認真工作的真實樣貌」。

賴祥蔚分析，柯文哲很有梗，又喜歡直球對決，符合年輕人的喜好，不像傳統政治人物喜歡講一些太正經八百的話。他表示，相較之下，趙少康雖然談吐也非常受年輕人歡迎，引起廣大討論，但是因為被宣布為副手的時間比較短，能不能迅速扭轉年輕人的支持傾向，還有待觀察。

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