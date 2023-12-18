象鼻岩斷裂 命理師預言2024大選：主導權落入白營手中

東北角海岸知名的象鼻岩因長期風化、海浪拍打，日前斷裂落入海中。對此，台灣易經預言家高煜霖根據此現象，預測2024大選，藍綠若不調整策略，小心撼動到根本，從卦象顯示，「主導權」已落入白營之手，如果民眾黨用陸戰搭配空戰奏效，要創造歷史並不是夢。

高煜霖曾成功預言過郭台銘退選、藍白合破局，他17日再度根據「象鼻岩斷裂」分析台灣政局，指出象鼻岩位處新北瑞芳，與民進黨總統候選人賴清德的老家萬里近在咫尺，而象鼻岩崩塌，顯示出在2024大選上，藍綠兩名在位者有警訊，高煜霖將此事透過「易經演繹」取卦得到「節卦」，卦意，節制；變動出「坎卦」，卦意，落陷。

高煜霖解釋，象鼻岩崩落，對應到綠營，顯示出要注意就在一旁的萬里違建，「如果不拆，中北部選票將會大量流失，並進一步外溢到中南部」；如果拆的話，要注意迴力鏢的反噬力量，「簡單來說，拆與不拆都不是」。而藍白繼續攻堅，恐將成為綠營的致命傷之一，只是賴可能還是不會正面對決。另外，綠營還要注意「財露白」之象，以前吃相難看的行徑將會浮現，可能是醜聞、或貪腐，或是詐騙。

另一方面，高煜霖說明卦象對應到藍營，顯示出政策推動，要注意恐凸顯出「草包」形象，抑或是國民黨總統候選人侯友宜與背後操盤手「溝通上出現嚴重認知而脫鉤」。另外，侯官長式的威嚴，凸顯出「文不對題」之象，支持者易不知所云，或只是一味的奉承，不知排斥感正在發酵。

高煜霖進一步分析，若卦象對應到白營，則顯示如果民眾黨總統候選人柯文哲或不分區主力多往中南部跑，有望獲取大量選票，如有多跑中南部，建議選前之夜開南北雙主場。如果多訴求「沒有資源」、「沒有負擔」、「只有你們」等，很多游離票將會出現。

高煜霖表示，由於「象鼻岩」崩落，是由六合卦變化出六沖卦，顯示出藍綠兩名在位者若不調整策略，小心撼動到根本。另從卦象顯示，「主導權」已落入白營之手，如果民眾黨用陸戰搭配空戰奏效，要創造歷史並不是夢。反之，如果白營浪費大好的「天助」顯像，藍綠不論誰奪位，都將會在驚滔駭浪中僥倖勝出。最後，高煜霖也提到另一種可能，「白營不分區的人數，恐會勇冠三軍」。

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