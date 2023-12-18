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「73歲趙少康受年輕人歡迎！」 郭正亮揭賴蕭配硬傷：綠營頭痛了

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨副總統候選人趙少康（前）日前到政治大學，參加「政治進入大學2.0 青年與副總統候選人座談 」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。記者胡經周／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（前）日前到政治大學，參加「政治進入大學2.0 青年與副總統候選人座談 」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。記者胡經周／攝影

2024總統立委大選即將在1月13日登場，距今剩不到一個月的時間，國民黨副總統候選人趙少康近日連跑台中一中、政大座談，直球對決的應答方式，也引發熱議。前立委郭正亮表示，73歲的趙少康「真實、不躲閃、問什麼就回答什麼」，其實有當網紅的所有條件，年輕人會喜歡，這個也是國民黨總統候選人侯友宜的運氣，剛好補到他最弱的幾塊。

郭正亮17日在《張雅婷辣晚報》節目表示，趙少康近日跑校園，直球面對問題，與民進黨總統候選人賴清德的閃避、反質問形成對比。照理來說，73歲的趙已經是爺爺輩了，怎麼會那麼受年輕人歡迎，連民進黨內部也是很頭痛、難以理解，滾動式民調都能看到20到40歲有變化。

郭正亮強調，雖然趙不像民眾黨柯文哲有200多萬臉書粉絲，但他其實有當網紅的所有條件，這個也是侯友宜的運氣，剛好補到他最弱的幾塊，包括知識藍、外省藍，還有年輕、網紅，「老實講侯友宜當初找他，可能也沒有想到他有這個額外的功能！」，所以民進黨現在才非常意外，因為總統候選人賴清德跟搭檔蕭美琴都是很無聊的人，不容易跟年輕人對上頻率，沒想到這一塊居然被趙吃進來。

郭正亮也說，趙少康非常靈活，且當媒體人很久了，對每一個議題都了解，回答不會偏離重點，不管同不同意，都有回應到問題，如果早一點宣布他是副手就好了，可以多跑三個月，效果一定不一樣。

民調網站「無情真實的未來預測」17日公布，假設18日投票，民進黨賴蕭配勝率62%，國民黨侯康配勝率38％，民眾黨柯盈配小於1％。至於立法委員總席次，國民黨可望拿下56席，民進黨可拿下47席，民眾黨預測囊括8席，無黨籍可能有2席。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 侯康配 趙少康 選情評論

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