賴清德怕跟年輕人互動？ 他揭范琪斐最後只訪到蕭美琴

民進黨總統候選人賴清德十月初進校園座談時卻「反質詢」迴避學生貪污提問引發爭議，媒體人黃揚明說，賴本來最近又要接受專訪，但幕僚稱只想聊貓貓狗狗，不希望聊兩岸外交事務，黃揚明表示，賴此舉就是怕被年輕人看破手腳，未來要問他問題的機會將愈來愈少。

黃揚明17日在《新聞大白話》節目表示（影片從04:56開始），相較賴清德，柯文哲和趙少康他們的特質是讓年輕人願意聽他們講什麼，「尤其現在YT發燒榜能排進去的政治人物，除了柯文哲，就是趙少康，連吳欣盈一度都還有排進去。」

黃揚明指出，如果政治人物放棄跟年輕人互動，那叫什麼？就是叫放棄治療了，「賴清德現在就是放棄治療！」

黃揚明透露，最近媒體人范琪斐訪問民進黨副總統候選人蕭美琴，影片一開頭先澄清為什麼之前有訪問民眾黨的柯文哲，但民進黨只訪問了副手。原來其實有邀賴清德，但幕僚說只想來聊貓貓狗狗的問題，不希望聊兩岸、中國和外交的議題，黃揚明認為，「各位看到沒有？這是把人民當什麼？」

黃揚明說，不管是趙少康或柯文哲面對年輕人犀利的提問或批評，至少他們願意被問，但以後要問賴清德的機會是愈來愈少，因為怕又被問違建或台南貪腐的問題，甚至問他租屋補助，賴又會說你可以跟房東講看看，「所以他這個模式已經被年輕人看破手腳了。」

賴清德17日接受「數字台灣」主持人謝金河專訪時提到萬里老家的違建問題，他表示自己的態度是坦然面對，依法該怎麼辦就怎麼辦，他也說，過去被政府遺忘的這一群人，反而被指為特權，這是難以承受之重。

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