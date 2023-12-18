賴清德為老家違建落淚 吳子嘉喊「快被超車了搞什麼」：只贏侯3個百分點

2024總統立委大選即將在1月13日登場，距今剩不到一個月的時間，而民進黨總統候選人賴清德仍深陷老家違建風波，並為此事數度落淚。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直呼，賴的支持度只贏國民黨侯友宜3個百分點，「再拖下去就要被超車了，到底在搞什麼？」

賴清德近期談到新北萬里老家違建爭議時數度哽咽，對此，吳子嘉在網路節目《董事長開講》直呼，賴應該要趕快把違建爭議處理掉，現在他與侯友宜的支持度只差了3個百分點，都快被超車了，不知道賴和他的團隊「到底在搞什麼？」

另外，國民黨台北市立委參選人兼市議員徐巧芯也指出，賴清德的違建爭議剛被爆出時，曾被討論一陣子，但就在外界快要忘記此事時，他卻一直為此事而哭，結果，就是他每哭一次，大家就想起此事一次。

另一方面，吳子嘉指出民眾黨柯文哲要避免最後受到棄保效應而邊緣化，由於目前民調藍綠非常接近，棄保可能會在最後一周發生，他預估最後輸贏會在1%到2%之間，柯文哲的總統票大概維持20%、即300萬票左右，侯友宜、賴清德大概都是在550萬票左右。

民進黨總統候選人賴清德接受年代「數字台灣」主持人謝金河專訪，談到萬里老家，他說其實就是一個偏鄉的地方，就是一個礦區，礦區的每一個房子都沒有特權，只有滿屋子的辛酸，因為在採礦的時候，被禁限建，礦權廢止之後，政府也沒有妥善處理。賴清德說，過去被政府遺忘的這一群人，反而被指為特權，這是難以承受之重，他的態度就是坦然面對，依法該怎麼辦就怎麼辦，未來他也很希望有機會能夠協助，全國還有32公頃的礦區土地，上面還有千千萬萬個住戶，「他們的居住權，我們應該來妥善給予解決。」

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