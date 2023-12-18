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柯文哲台南造勢重挫賴清德？黃揚明點「危急投票率」：低於六成就是不及格

聯合新聞網／ 綜合報導
媒體人黃揚明指出，民進黨總統候選人賴清德要在台南拿到六成以上的絕對優勢，否則這次選戰就會非常危急。本報系資料照
媒體人黃揚明指出，民進黨總統候選人賴清德要在台南拿到六成以上的絕對優勢，否則這次選戰就會非常危急。本報系資料照

民眾黨總統候選人柯文哲16日在台南造勢，轟擊民進黨貪腐，號稱萬人擠爆現場支持，讓綠營本命區拉警報。對此，資深媒體人黃揚明表示，現在民進黨總統候選人賴清德不能只求過半，而是要在台南拿到六成以上的絕對優勢，否則這次選戰就會非常危急。

黃揚明昨（17）日在《新聞大白話》節目中表示，台南一直都是綠營的優勢選區，蔡英文在2016、2020的總統大選都拿到67%以上的選票，2012年只拿到57%的選票，那時她是落選，「所以台南對民進黨來講低於六成就是不及格，如果台南沒有拿到六成以上的選票，基本上就很危險」。

他指出，賴清德在北部、中部可能會落後，所以在南部地區，尤其曾經擔任過市長的台南選區，「如果沒有好好把握，選情就會告急」。

但黃揚明也點出，2018、2022年的市長選舉，黃偉哲雖然連任卻十分驚險，只拿了未過半48%的得票率。從光電弊案、黑金槍毒還有詐騙等問題，目前整個台南看起來，民心似乎很浮動，「所以在這個場面來看的話，賴清德他勢必一定要穩住台南」。

黃揚明認為，目前對民進黨來說有一個比較優勢的地方，就是林俊憲的選區，國民黨提名的候選人被取消資格，對國民黨是一個很大的傷害。可是他也看到新聞說，王家貞還是會繼續辦造勢，就算被中選會取消資格，她還是要繼續打這場選戰，「就等於她要幫侯友宜在地方去開疆闢土，不能空了一個選區」。

「所以現在台南對賴清德來講，不是一個過半的選戰，他要拿到六成以上，他是要拿到絕對優勢！」黃揚明直言，這個絕對優勢現在看起來，對綠營來說很困難，這次台南的選情值得觀察，「我認為他如果低於2012年蔡英文的57％得票率的話，恐怕這次選戰就會非常地危急！」

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 柯文哲

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