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柯文哲推5乘5 關心長輩兼催票

聯合報／ 記者鄭國樑曾增勳／桃園報導
民眾黨總統候選人柯文哲（中）站台場面熱烈，他批評民進黨製造對立，呼籲建造一個和諧社會。記者曾增勳／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲（中）站台場面熱烈，他批評民進黨製造對立，呼籲建造一個和諧社會。記者曾增勳／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲昨在桃園舉辦造勢大會，他向年輕支持者喊話，回家說服爸爸媽媽、阿公阿嬤，就是他所謂的「五乘五」，每天五分鐘關心長輩，希望台灣和諧社會先從家裡開始，進行「不走出家門的客廳革命」，連續五天之後，再拜託他們投給柯文哲。

造勢大會昨逾萬名支持者寒風中力挺，光大進場就花超過十分鐘，線上直播也有逾三萬人觀看，讓柯一度哽咽說「只要你們不放棄，阿北就不會放棄」。

柯砲轟桃園前市長、行政院副院長鄭文燦，號稱新潮流「大阿哥」，要不是發生論文抄襲事件，可能現在選總統。民進黨總統候選人賴清德擔任台南市長時處理南鐵東移，他的居住正義也不見了。

柯批民進黨還是在野黨時，要黨政軍退出媒體，執政後「黨政軍就是媒體」，造成該扮演第四權的媒體沒辦法發揮功用，就好像鄭文燦被ＰＯ出看起來很像他在澳門的照片，後面卻不了了之、好像沒有事，還有其他傳聞舞弊，都可以打模糊戰。台下支持者直白喊出好幾聲「太離譜」。

「台灣不是民進黨的專利」，柯說選總統倡議台灣應是和平的社會、中美溝通橋梁，而不是對抗棋子，台灣必須有清廉、愛鄉愛土的政府來領導，不是一個整天在製造分裂、仇恨、只會大撒幣、喊口號，並沒有實際解決台灣問題的政府來領導。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 柯文哲 鄭文燦 賴清德 民眾黨

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