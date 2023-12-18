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反擊藍營 蔡英文：排斥綠電就是排斥台積電

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德謝進盛周宗禎莊曜聰／台南報導
蔡英文總統。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
蔡英文總統。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

蔡英文總統昨到台南輔選時表示，在野黨不要看到綠色就抹黑綠電，「排斥綠電、就是排斥台積電、就是排斥台灣走向世界加速發展的機會」；民進黨總統候選人賴清德也強調，推動綠能不能走回頭路，「沒有綠電就沒有台積電」，如當選一定徹底掃除綠電蟑螂，若地方推動綠電受阻礙，由中央來做，責任由中央來扛。

蔡英文昨替立委陳亭妃站台時表示，護國神山台積電要去桃園做最先進製程，因市長換人，台積電就宣布放棄，所以市長選不對人，重大建設就沒辦法落腳，賴清德當台南市長時，台積電先進製程要留台南，賴便解決水的問題，成功爭取到五奈米廠，還繼續解決用電問題，讓三奈米廠來台南，台南已是高科技半導體重鎮。

話鋒一轉，蔡英文說，台灣一定要發展綠電，在野黨不要看到綠色就抹黑綠電，排斥綠電就是排斥台積電，就是排斥台灣走向世界加速發展的機會。

賴清德說，沒有綠電就沒有台積電，推動綠電已不能有回頭路。他強調，未來地方推動綠電受到阻礙就由中央來做，責任由中央來扛，絕對不容許任何綠電蟑螂出現，一旦出現綠電蟑螂，一定徹底掃除。

賴清德昨回防台南本命區說，民進黨在台南執政不是一百分，但有欠缺或做錯的就檢討改進，「該辦就辦、該移送就移送、該離開就離開」，他呼籲支持者不要因為錯誤的謠言及刻意攻擊喪失信心。

【記者丘采薇／台北報導】民進黨總統候選人賴清德將於廿一至廿四日環島一圈進行「唱土地的歌，拚咱的希望」拼字活動，昨預演在三重綜合運動公園登場，總幹事潘孟安及總督導卓榮泰等人參與。

2024選舉 2024總統選舉 台積電 蔡英文 賴清德 民進黨

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