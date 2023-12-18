聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東衝票 挺郭大將周典論 公開挺侯

聯合報／ 記者張已亷劉星君陳秋雲游振昇／連線報導
國民黨總統候選人侯友宜（中）昨天到雲林縣北港朝天宮參拜，熱情與民眾打招呼。記者蔡維斌／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（中）昨天到雲林縣北港朝天宮參拜，熱情與民眾打招呼。記者蔡維斌／攝影

國民黨總統候選人侯友宜昨連趕台中、高雄、屏東衝刺選情，台中市長盧秀燕發出「勇腳ㄟ集合令」，邀侯友宜、黨主席朱立倫及台中區域立委候選人在寒風中穿短褲上台，高呼「勇腳拚台灣」；力挺鴻海創辦人郭台銘的屏縣議長周典論則首度公開挺侯「就是我們要的總統」，高喊「唯有支持侯友宜才有辦法下架民進黨」。

侯友宜台中競總昨成立，盧秀燕等人穿短褲亮相讓群眾驚呼「太勁爆了」。盧秀燕說，參選卅年不曾穿過短褲，但為台中、台灣，聽了年輕幕僚建議號召大家穿短褲。她說，抵達會場下車前一度猶豫，確認大家都穿了，才咬牙推開車門，她還說致電侯友宜時侯一口同意一起「蹽落去」，還邀大家為台灣和人民的勇腳站出來。侯友宜並帶全場高喊「團結向前走，勇腳為你拚！」

侯友宜屏東競總昨傍晚成立，一路挺郭台銘的周典論說，郭年紀大仍關心台灣，因此他挺郭，但郭在登記截止後告訴他「我們要做一個最圓滿、最正確方向決定；我不能登記，登記後國民黨就難選，要給國民黨幫忙…」。

「我睡不著、也很煩惱，民進黨太會選舉了。」周典論說，之前沒見過侯友宜，最近見了兩次面，發現侯的處事作風「就是我們要的總統」，說得到做得到、絕對不官僚、不說白賊話，他要跟大家抱歉一開始沒上台，縣黨部主委要他一定要站出來，不然會被人分化，他未來會比競總主委蘇清泉更認真、更打拚，全力支持侯友宜進總統府、下架民進黨。

侯友宜感謝周典論在關鍵時刻像關公一樣拔刀相助，他說，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝。」這個信念永遠不會改變。

【記者侯俐安／台北報導】國民黨總統候選人侯友宜昨晚在華視專訪中表示，他參選中心思想就是台灣團結，他的路線就是「中間路線」；對於藍白破局，他說「人生沒有後悔藥」，只有往前看，拚到底。

對於本土藍與「挺郭派」議長是否回歸？侯友宜說，大家私底下都有幫忙，「很多人只是檯面上、檯面下問題」。他也喊話未來要借重鴻海創辦人郭台銘之處還很多，會繼續打電話給郭。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 周典論 郭台銘 國民黨

延伸閱讀

侯友宜憶當年大寮槍戰反戰 佩服大寮阿伯勇踹槍擊要犯

侯友宜專訪金句百出 被問這題反問陳雅琳「妳算命仙喔？」

屏東競總湧3萬人 侯友宜：成立經濟內閣帶台灣經濟起飛

屏東造勢湧3萬人！周典論首度公開挺侯友宜 曝郭台銘曾說「登記會讓國民黨難選」

相關新聞

南台交鋒 侯友宜：當選查貪腐 賴清德：黑金零容忍

總統選戰白熱化，藍白陣營連日強攻南台灣綠營大本營，民進黨總統候選人賴清德的本命區台南是頭號目標。賴清德昨天與副總統候選人...

41里長遭約談 蔣萬安質疑檢調介選

檢調偵辦里長赴陸旅遊，單是北市就有多達四十一位里長遭約談，市長蔣萬安昨天質疑，檢調平常不查，卻在大選廿幾天前才大動作約談...

趙少康：相信赴陸旅遊里長

台北市有四十一位里長在今年六月至十二月間赴中國大陸旅遊，遭台北地檢署以疑涉「反滲透法」搜索並約談到案。國民黨副總統候選人...

綠反批 別為選舉利益幫中共說話

台北市有四十一名里長赴陸旅遊遭北檢約談，針對國民黨立法院黨團質疑民進黨政府假中國介選之名，行司法介選之實，民進黨立委王定...

新聞眼／選前營造危機感 濃濃政治味

兩岸長年互打情報戰，中共試圖滲透台灣是情勢上的必然，因此共諜案的肇發與案件多寡，與何人執政或兩岸關係發展，未必有直接關聯...

選戰筆記／翻轉選情 辯論會直球對決

總統大選藍綠白過招，一場辯論會可能翻轉選情走向，各黨都嚴陣以待。過去馬英九與蔡英文的雙英ECFA辯論、柯文哲與連勝文角逐北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。