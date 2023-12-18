屏東衝票 挺郭大將周典論 公開挺侯

國民黨總統候選人侯友宜昨連趕台中、高雄、屏東衝刺選情，台中市長盧秀燕發出「勇腳ㄟ集合令」，邀侯友宜、黨主席朱立倫及台中區域立委候選人在寒風中穿短褲上台，高呼「勇腳拚台灣」；力挺鴻海創辦人郭台銘的屏縣議長周典論則首度公開挺侯「就是我們要的總統」，高喊「唯有支持侯友宜才有辦法下架民進黨」。

侯友宜台中競總昨成立，盧秀燕等人穿短褲亮相讓群眾驚呼「太勁爆了」。盧秀燕說，參選卅年不曾穿過短褲，但為台中、台灣，聽了年輕幕僚建議號召大家穿短褲。她說，抵達會場下車前一度猶豫，確認大家都穿了，才咬牙推開車門，她還說致電侯友宜時侯一口同意一起「蹽落去」，還邀大家為台灣和人民的勇腳站出來。侯友宜並帶全場高喊「團結向前走，勇腳為你拚！」

侯友宜屏東競總昨傍晚成立，一路挺郭台銘的周典論說，郭年紀大仍關心台灣，因此他挺郭，但郭在登記截止後告訴他「我們要做一個最圓滿、最正確方向決定；我不能登記，登記後國民黨就難選，要給國民黨幫忙…」。

「我睡不著、也很煩惱，民進黨太會選舉了。」周典論說，之前沒見過侯友宜，最近見了兩次面，發現侯的處事作風「就是我們要的總統」，說得到做得到、絕對不官僚、不說白賊話，他要跟大家抱歉一開始沒上台，縣黨部主委要他一定要站出來，不然會被人分化，他未來會比競總主委蘇清泉更認真、更打拚，全力支持侯友宜進總統府、下架民進黨。

侯友宜感謝周典論在關鍵時刻像關公一樣拔刀相助，他說，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝。」這個信念永遠不會改變。

【記者侯俐安／台北報導】國民黨總統候選人侯友宜昨晚在華視專訪中表示，他參選中心思想就是台灣團結，他的路線就是「中間路線」；對於藍白破局，他說「人生沒有後悔藥」，只有往前看，拚到底。

對於本土藍與「挺郭派」議長是否回歸？侯友宜說，大家私底下都有幫忙，「很多人只是檯面上、檯面下問題」。他也喊話未來要借重鴻海創辦人郭台銘之處還很多，會繼續打電話給郭。

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