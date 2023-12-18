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41里長遭約談 蔣萬安質疑檢調介選

聯合報／ 本報記者／連線報導
選戰進入倒數，檢調約談北市四十一位赴大陸旅遊里長，台北市長蔣萬安昨質疑檢調是不是製造寒蟬效應，又要透過司法檢調介入選舉。記者曾增勳／攝影
選戰進入倒數，檢調約談北市四十一位赴大陸旅遊里長，台北市長蔣萬安昨質疑檢調是不是製造寒蟬效應，又要透過司法檢調介入選舉。記者曾增勳／攝影

檢調偵辦里長赴陸旅遊，單是北市就有多達四十一位里長遭約談，市長蔣萬安昨天質疑，檢調平常不查，卻在大選廿幾天前才大動作約談里長，是不是要製造寒蟬效應？又要透過司法檢調介入選舉？他期待司法調查要本於事實與證據，「不可有顏色之分、先射箭再畫靶」。

台北地檢署表示，相關案件均係依近期檢舉情資及調查所得事證依法偵辦，並無針對性或其他特別考量。

除了北市的案子，嘉義縣太保市林姓市民代表、邱姓前市民代表被檢舉十月間受大陸浙江省的台商委託，以文化交流表演名義招攬邀縣民到溫州旅遊。林、邱在旅程中希望團員在總統大選支持特定對象，檢方前天將林、邱依涉嫌違反總統副總統選罷法等罪嫌向嘉義地方法院聲請羈押，但法院認為罪證不足，昨天裁定駁回。

蔣萬安昨天為桃園市國民黨立委候選人涂權吉站台致詞時，談到北市四十一位里長被偵辦，蔣萬安說，里長六月就開始去大陸旅遊，檢調為何平常不查，偏偏選在選舉投票剩下廿幾天才大動作約談。

蔣萬安指出，很多民眾質疑，選在這時間點出手是不是製造寒蟬效應？透過司法檢調介入選舉？國民黨立委參選人徐巧芯不久前因送壽麵與杯袋，加起來廿四元，檢調也大動作約談相關里長，結果網路出現很多民進黨候選人選舉時準備的壽麵，一抓就是一大把，做成哏圖，「這是不是民進黨又在雙標？」

「根本是司法介選。」台北市國民黨立委候選人張斯綱昨天指出，約談里長是刻意塑造肅殺的寒蟬效應氣氛，讓里長心生恐懼，不要幫在野陣營助選。他說，民進黨每次選舉就是從內部找紅色敵人，從二○二○的反送中、抗中保台、賣芒果乾，到炮製向心共諜案，今年沒有像四年前一樣的抗中保台氛圍，里長就變成被找麻煩的對象。

台北市無黨籍立委候選人侯漢廷批評，民進黨一到選舉就抹紅、搞認知作戰，檢調大動作約談里長，當然是要製造寒蟬效應，讓他們方便口語傳播說大陸介入選舉；民進黨希望減少、中斷兩岸交流，對綠整體選情也有助益。

侯漢廷認為，整體國際局勢、台灣內部環境早已不同，「如民進黨本質，四年前的芒果乾，早就過期、臭爛腐壞，不能吃了」。

民進黨立委候選人吳思瑤則反批藍營在選舉操作，反滲透法是台灣的法律，檢警調如不採取行動，可能又會被說是不是選擇性執法，未依法行事。她相信執法機關都公平公正、依據事實，對國家的司法檢調要有信心。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 蔣萬安 國民黨 抗中保台 反滲透法

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