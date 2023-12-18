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備戰辯論 侯友宜求穩 賴清德打形象 柯文哲拚翻轉

聯合報／ 記者侯俐安蔡晉宇林縉明丘采薇／台北報導
國民黨總統候選人侯友宜（中）屏東聯合競選總部成立大會，湧入近三萬人。記者張已亷／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（中）屏東聯合競選總部成立大會，湧入近三萬人。記者張已亷／攝影

二○二四總統大選電視辯論會本月卅日登場，藍綠白三陣營都在備戰。

國民黨總統候選人侯友宜民進黨總統候選人賴清德都有總統級幕僚助陣，侯友宜訴求穩紮穩打、賴清德將主打形象牌；民眾黨總統候選人柯文哲將辯論會視為主戰場，鎖定「棄藍綠、保台灣」主訴求，團隊盼柯展現口才優勢，翻轉落後逆境。

此次大選，正副總統辯論將於十二月卅日、明年元旦登場。至於三場總統候選人電視政見發表會將在十二月廿日、廿六日、廿八日舉行，副總統候選人政見發表會為十二月廿二日，均全程直播。

侯友宜辯論小組最早起跑，十月底開始籌備，據悉，侯競辦找來曾協助前總統馬英九辯論的專家學者助陣，侯副手趙少康與「政壇素還真」謝龍介也提供意見。不過，由於侯友宜全台跑透透，行程滿檔、時間有限，只能在北部行程空檔回競辦開會，還未進入模擬演練。

據了解，國民黨身為在野黨，辯論過程以檢討執政黨為主，對柯文哲則採「彈性互動」。國民黨人士表示，辯論並非侯友宜強項，將全力以赴，但侯的政見架構完整後，已站穩腳步，木訥未必吃虧。

賴競總辯論小組在十二月初成立，賴清德競總總幹事潘孟安任召集人，數名曾協助蔡英文總統過去三次總統大選辯論的核心幕僚也納入。民進黨前主席卓榮泰、民進黨文宣老手林錦昌都有協助準備。

潘孟安昨天表示，賴清德目前都是鐵人般的行程，還沒進入模擬辯論，幕僚都在準備問答資料。

民進黨人士表示，三位總統候選人排排站時，民眾很容易看出誰有料、誰沒料，能否讓選民覺得「像個總統」，形象非常重要，也會影響年輕族群與中間選民的投票意願；對於電視政見會，將精煉訴求，不用政治語言，並奉勸藍白陣營別把政見會當攻擊平台。

柯陣營十一月底才開始籌備政見與辯論會，近期強化空戰，提出多項政見，並且將辯論會視為主戰場，期待柯透過辯論會展現口才的優勢，翻轉選情逆境；柯文哲也減少公開行程，積極與幕僚、智庫討論策略。

民眾黨人士表示，辯論會由競選總幹事黃珊珊與智庫負責，各領域的專家學者協助；除了提出未來施政願景，也將針對藍綠候選人提出質疑。至於副總統辯論，據了解，民眾黨副總統候選人吳欣盈近期已找幕僚練習，盼透過日常對話提升中文論述能力。

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