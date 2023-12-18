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選戰筆記／翻轉選情 辯論會直球對決

聯合報／ 本報記者周佑政
游梓翔表示，ECFA是大陸對台灣的讓利，但是從蔡英文總統到民進黨總統候選人賴清德，就是一副「得了便宜還賣乖」的姿態，甚至是「得了便宜還耍壞」。圖為賴清德（前排右）與蔡英文總統（前排左）。本報資料照片
游梓翔表示，ECFA是大陸對台灣的讓利，但是從蔡英文總統到民進黨總統候選人賴清德，就是一副「得了便宜還賣乖」的姿態，甚至是「得了便宜還耍壞」。圖為賴清德（前排右）與蔡英文總統（前排左）。本報資料照片

總統大選藍綠白過招，一場辯論會可能翻轉選情走向，各黨都嚴陣以待。過去馬英九蔡英文的雙英ECFA辯論、柯文哲與連勝文角逐北市長為「墨綠說」辯論交鋒，留下經典畫面，也改變了政局、選戰走向。今年大選，三強辯論爭鋒，誰能勝出？外界拭目以待。

藍綠各擁基本盤，辯論會的最高戰略目標是瞄準中間選民。二○一○年，時任總統馬英九與民進黨主席的蔡英文進行ECFA辯論，雙方為經貿政策一較高下，更是為了之後總統大選對決暖身。這場辯論，馬英九臉上始終掛滿笑容，具有執政優勢的他，不時拿出精確數據圖卡解說；蔡英文態度嚴謹，過程一一舉出數據反擊。

雙英世紀辯論，誰勝誰負，民眾自有主觀判斷，但當年辯論會後，多數媒體民調顯示，支持簽署ECFA的比率高於反對，只有少數親綠媒體做出相反民調，一定程度上也顯示當年辯論會，馬英九表現占上風。

柯文哲、連勝文二○一四年角逐台北市長寶座，柯文哲的「墨綠說」成為辯論焦點。柯文哲簡短一句「我說我墨綠，是為了向這個社會證明你的槍傷是真的，為了台灣社會的和諧；你講我是墨綠，是在撕裂社會，謀你個人的政治利益」，引起廣大回響，成功將自己送入北市府。

這次總統大選三腳督，侯友宜被認為「不善表達」，侯陣營辯論小組早早起跑準備，趙少康、謝龍介成為侯友宜「最佳導師」。但外界對侯友宜「期待值」不高，一旦侯能拿出好表現，反而將讓外界耳目一新。

賴清德近期刻意減少選戰行程，就是為了政見會與辯論會準備，可看出即使選情領先，賴陣營也不敢輕忽。缺乏正規陸軍的柯文哲，想在藍綠夾殺下突圍，辯論會成了最好的空戰，柯文哲最近勤與幕僚備戰，就是希望藉此逆轉勝。

選戰逐漸白熱化，藍綠白磨刀霍霍備戰，三方除要穩固基本盤，更想爭取年輕與中間選民的青睞，政見會、辯論會成了最關鍵的一役，就看誰拿出最好表現。

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