新聞眼／選前營造危機感 濃濃政治味

兩岸長年互打情報戰，中共試圖滲透台灣是情勢上的必然，因此共諜案的肇發與案件多寡，與何人執政或兩岸關係發展，未必有直接關聯。但司法偵辦的軍事機密案情，在大選前遭刻意披露，卻顯得政治意味十足；若只為營造中共謀我日亟的亡國感，藉以影響選情，任由軍方官兵士氣遭公開打擊，絕非社稷之福。

據悉，國軍保防系統偵辦共諜案情資來源管道，區分為「線索發掘」、「官兵檢舉」與「國安通報」三種，並細分為「為敵蒐情」、「為敵發展組織」與「遭敵吸收」等三種樣態。近期偵辦中的陸軍向德恩上校與謝孟書中校案，傳是自二○一一年「羅賢哲案」後，第二、三起國軍「遭敵吸收」案件。

國防部對外宣稱謝孟書等人案是「國防部與國安單位接獲內部檢舉，共同實施反情報調查，並函請司法機關偵辦」，但據了解，實質樣態是被歸類為包括友盟提供情資在內的「國安通報」；近期經由國安通報管道偵辦的共諜案，除此案外，即為向德恩上校案。尤其，媒體披露，全案還涉洩由國安會主導的「○二二一」專案，傳稱此案涉及台美安全合作遭洩，讓人疑慮內情複雜。

謝孟書案在軍中牽連甚廣，甚至有六○一旅飛官公開控訴社群帳號遭主謀盜用，該員因此連帶遭高檢署調查搜索，雖獲不起訴，卻已遭軍方連帶處分，正申訴中，軍方則是將政戰主管調職了事。

綜上研判，日前流傳所謂策動飛官駕CH-47SD直升機叛逃情節，顯為並未付諸操作的不成熟案情，卻在大選關鍵時刻被擴大用來操作中共謀我日亟的危機感，對大多數在營戍夜匪懈的清白官兵而言，並不公平。

商品推薦