推薦信賴團隊 小英輔選自誇政績

「蔡英文路線就是『沉著穩定、令人相信』，再困難的事情，只要把握這兩個原則，都可以一一克服。」總統蔡英文17日為民進黨立委參選人許淑華、謝佩芬、高嘉瑜等人站台時這樣說，她也希望明年5月卸任時，可以把國家交給人民可以信任的團隊，就是民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴。

面對挑戰 沉著面對

蔡英文17日上午連趕兩場行程，她先赴台北松山霞海城隍廟，出席捐贈雙北市清寒家庭學子助學金暨贈匾儀式；再赴大直植福宮參香祈福，並為民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委參選人謝佩芬助選，民進黨台北市第4選區（南港、內湖）立委參選人高嘉瑜也到場。

蔡總統指出，過去7年多，台灣與全世界都面臨很多挑戰，包括，疫情、通膨等，台灣面對挑戰，能關關難過關關過，最重要是有一個沉著穩定團隊；「雖然有些時候處理得不盡如人意，但大致我們也在困難的局勢中，維持了台灣穩定，讓台灣可以繼續往前走」。

她在致詞時也細數這幾年來經濟、股市表現、基礎建設、長照投資、托育、私校學費補貼等政策說，面臨國際情勢變更，台灣社會仍相對穩定，政府持續加薪、基本工資調高，讓整體薪水往上走，還拿出很多政策手段，把通膨控制住，很多人說現在東西比較貴，「確實比較貴，但相較於其他國家，我們的通膨比較溫和」。

人民可信任賴蕭

「國際局勢只會愈來愈複雜，要選擇值得信賴的執政團隊！」她強調，雖然受到通膨壓力，但基本上生活不會受到太大干擾，這就是她說的，要沉著穩定、面對變局，讓整體國家能夠安定面對未來情勢。蔡總統認為，民進黨7年多執政，歷經這麼多變局，國家如今穩穩往前走，她拜託大家，讓民進黨團隊繼續照顧人民。

蔡英文指出，明年5月她就要畢業（卸任），希望快樂地畢業，並可以把國家交給她能信任、人民也可以信任的團隊，就是民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴能順利當選，且民進黨立委在國會可以過半。

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