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趙少康批綠破壞和平 中廣競辦有付租金

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨副總統候選人趙少康17日出席長樂同鄉會活動時，受到民眾熱情歡迎。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨副總統候選人趙少康17日出席長樂同鄉會活動時，受到民眾熱情歡迎。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「投給民進黨，兩岸關係只會更糟，更容易引發戰爭！」國民黨副總統候選人趙少康17日出席活動時強調，民進黨是破壞兩岸關係的元兇，若繼續支持賴蕭配，兩岸關係只會更差，盼民眾支持政黨輪替、讓兩岸和平。針對有名嘴爆料趙少康用中廣辦公室競選，他回應說，是有付錢給中廣的。

綠執政讓經濟動盪

趙少康17日出席台北長樂同鄉總會會員大會時表示，很感謝長樂（福建長樂縣）同鄉會長期為兩岸交流付出的努力，希望長樂鄉親能夠支持國民黨，讓國民黨2024年能重返執政。

他批評說，民進黨上台以來，兩岸、外交與經濟搞得一蹋糊塗，邦交國在蔡政府任內已經丟9個，近日中國還認定台灣有貿易壁壘，如果讓民進黨的賴蕭配當選，兩岸關係只會更糟。趙少康直言，台灣近年來國防預算大增、外商不敢來台灣投資，都是民進黨政府破壞兩岸關係，讓台灣不穩定造成。

「台灣對中國貿易額有1600億！」趙少康說，中國對美國貿易4000億，而中國前20大貿易商有17個是台商，兩岸經濟交流如此密切，怎麼可能老死不相往來？因此，他呼籲在場民眾要投給國民黨，恢復兩岸交流，也是投給自己要保護子孫的決心。

沒有佔中廣便宜

趙少康還批評說，我國外銷出口已經連19黑了，經濟狀況其實很不好，賴清德還在說台灣股票比香港好，實在很好笑，沒事不要跟被中共弄得很慘的香港比較，台灣的半導體產業這麼強，應該是要跟美國矽谷比。他致詞完後，現場民眾紛紛高喊「3號凍蒜！」。還有很多民眾紛紛湧上台與趙少康合照。

近日有名嘴爆料，趙少康利用中廣資源，似乎有意替自己省下競選辦公室租金與人事成本，令外界質疑難道「沒有違反媒體中立嗎？」對此，趙少康在替國民黨新北市立委候選人葉元之助選後受訪時說，他有付20萬元租金，也只有租51天，「有合約的，我不會佔中廣任何便宜。」

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